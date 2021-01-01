5 مرشحين لقيادة الأهلي .. بينهم "مُلهم جوارديولا"

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بدأت إدارة الأهلي في البحث عن مدير فني جديد، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رحيل المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي تم فسخ عقده بالتراضي.



وتبحث لجنة الكرة بالقلعة الحمراء، عن مدير فني أجنبي لقيادة دفة الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تعيين سامي قمصان، كمدير فني مؤقت لحين التعاقد مع المدرب الأجنبي.



ونستعرض لكم أبرز الأسماء المتاحة لتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة، لعدم إرتباطهم بنادي أو منتخب:

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1- البرتغالي كارلوس كيروشيعد أسم كيروش هو الأبرز بين المدربين الأوروبيين المتاحين أمام إدارة الأهلي في الوقت الحالي.المدير الفني السابق للفراعنة، له الأفضلية حاليًا كونه ملم بتفاصيل الكرة المصرية، ويعلم الكثير عن إمكانيات لاعبوا الأهلي، والدوري المصري بشكل عام.وبكل تأكيد سيبحث الأهلي عن مدير فني لديه مثل هذه التفاصيل، حتى يندمج سريعًا مع الفريق الذي يقف الآن في مفترق طرق، بعد خسارة بطولة إفريقيا أمام الوداد المغربي.2- الأرجنتيني مارسيلو بيلساالمدرب الأسبق لمنتخب الأرجنتين، لا يقوم بتدريب أي نادي حاليًا، وربما تفكر إدارة الأهلي في التعاقد معه، وبكل تأكيد سيجد الأرجنتيني في القلعة الحمراء ضالته، ويصعد إلى منصات التتويج، فهو يشتهر بالمدرب العبقري دون ألقاب.وبعد أن قاد ليدز يونايتد للعودة إلى البريميرليج، وخاض معهم 170 مباراة حقق خلالهم 80 فوزًا و33 تعادلًا و57 خسارة، بنسبة انتصارات 47.1%، تمت إقالته خلال هذا الموسم، وأصبح بدون نادي.الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان قد اختار بيلسا كثالث أفضل مدرب في العالم عام 2020، ويعتبره بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، المدرب الأفضل في العالم، نظرًا للأفكار التدريبية العظيمة التي يطبقها مع الفرق التي يقوم بتدريبها.3- الفرنسي رودي جارسياويعتبر جارسيا واحدًا من أشهر المدربين في الدوري الفرنسي الذي درب فيه 6 أندية، آخرها نادي ليون العريق، ذلك بالإضافة لتدريبه فريق روما الإيطالي، وكان مدربًا للنجم محمد صلاح حينها.وكمدرب لفريق ليل، نجح جارسيا خلال موسم 2010-2011، في التتويج ببطولتي الدوري والكأس بفرنسا، كما أنه وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي مع مارسيليا في موسم 2017-2018، وخسر أمام أتلتيكو مدريد.4- السويسري ديفيد سيزامساعد رينيه فايلر، ديفيد سيزا، يعد أسمًا مطروحًا أيضًا أمام الأهلي، ويبرز أسمه بشكل كبير في الوقت الحالي، كونه من الملمين بتفاصيل الفريق والكرة المصرية، نظرًا لفترة عمله كمدرب مساعد لمواطنه رينيه فايلر من قبل.ومن المؤكد أن يكون ميشيل يانكون مدرب الحراس، هو أبرز وسائل الإقناع بالنسبة لسيزا، من أجل قدومه إلى مصر وقيادته للأهلي خلال الفترة المقبلة.5- الأرجنتيني هيكتور كوبرالمدرب الذي صعد بالمنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2018، بعد غياب 28 عامًا، أيضًا من ضمن المتاحين أمام إدارة الأهلي، بعد إقالته من تدريب منتخب الكونغو.وربما يفكر الأهلي في كوبر نظرًا لما يمتلكه من خبرات مع الكرة المصرية والإفريقية، وسيكون أيضًا من السهل إندماجه مع الفريق الذي قام بتدريب بعض من لاعبيه خلال فترة قيادته لمنتخب مصر.