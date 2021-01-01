

عجة البيض بالبطاطس عجة البيض بالبطاطس



قدم الشيف أسامة السيد ، طريقة عمل عجة البيض بالبطاطس.



مقادير طريقة عمل عجة البيض بالبطاطس :



4 بيضات

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½ ملعقة صغيرة ملح4 حبات بطاطس كبيرة، مقطعة شرائح رفيعة½ كوب زيت زيتون½ ملعقة صغيرة فلفل أسود1 حبة بصل، مقطعة شرائح رقيقة2 حبة طماطم، مقشرة ومفرومة2 حبة بصل أخضر مفروماً فرماً ناعماًطريقة عمل عجة البيض بالبطاطس :- نقوم بتسخين الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم يضاف شرائح البطاطس والملح والفلفل، ونحمر البطاطس حتى تصبح مقرمشة.- يضاف البصل، الطماطم والبصل الأخضر ونقلب المزيج حتى يتحمر.- نخفق البيض مع الملح والفلفل ثم يضاف المزيج لخليط البطاطس، ونقلبه حتى النضج.- ثم نقدم عجة البيض بالبطاطس على الفور ساخنة.