عجة البيض بالبطاطس
قدم الشيف أسامة السيد ، طريقة عمل عجة البيض بالبطاطس.
مقادير طريقة عمل عجة البيض بالبطاطس :
4 بيضات
½ ملعقة صغيرة ملح
4 حبات بطاطس كبيرة، مقطعة شرائح رفيعة
½ كوب زيت زيتون
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 حبة بصل، مقطعة شرائح رقيقة
2 حبة طماطم، مقشرة ومفرومة
2 حبة بصل أخضر مفروماً فرماً ناعماً
طريقة عمل عجة البيض بالبطاطس :
- نقوم بتسخين الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم يضاف شرائح البطاطس والملح والفلفل، ونحمر البطاطس حتى تصبح مقرمشة.
- يضاف البصل، الطماطم والبصل الأخضر ونقلب المزيج حتى يتحمر.
- نخفق البيض مع الملح والفلفل ثم يضاف المزيج لخليط البطاطس، ونقلبه حتى النضج.
- ثم نقدم عجة البيض بالبطاطس على الفور ساخنة.
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