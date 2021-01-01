الناتو: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من السلاح الثقيل

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، أن أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة، وذلك ردًا على دعوة رئيسها فولوديمير زيلينسكي، الشركاء لتزويد كييف بمزيد من الأسلحة بعيدة المدى.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على حلف الناتو بناء "جاهزية أعلى" وتعزيز قدرات أسلحته على طول حدوده الشرقية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وجاءت تصريحاته بعد محادثات غير رسمية في هولندا مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته وزعماء الدنمارك وبولندا ولاتفيا ورومانيا والبرتغال وبلجيكا قبل قمة الناتو الأوسع في مدريد نهاية يونيو.
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