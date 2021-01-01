تفاصيل جلسة وزارة الرياضة مع مسؤولي الأهلي.. 8 ساعات و20 مستندا



لجنة من وزارة الشباب والرياضة تزور النادي الأهلي لجنة من وزارة الشباب والرياضة تزور النادي الأهلي

عقدت لجنة مُكلفة من وزارة الشباب والرياضة اجتماعًا مع مسؤولي الأهلي اليوم الثلاثاء، لبحث أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم.



الأهلي

وعلم FilGoal.com أن اللجنة العليا لبحث شكاوى الشفافية والفساد بوزارة الرياضة، استمتعت لأقوال مسؤولي الأهلي.



وحضر الاجتماع من جانب الأهلي: سعد شلبي المدير التنفيذي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، ومحمد فتحي مدير الشؤون القانونية.

قد يعجبك أيضا...

بينما ضمت اللجنة 10 أفراد، من بينهم 5 مستشارين للجنة القانونية بالوزارة.واستمعت اللجنة لمسؤولي الأهلي في جلسة دامت 8 ساعات، تم تقديم خلالها حافظة ضمت 20 مستندًا يشرح ملابسات أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة.وكان الأهلي قد أرسل مجموعة من الاستفسارات لاتحاد الكرةعلى خلفية أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.وطالب الأهلي وزير الرياضة بإعلان نتيجة التحقيقات الخاصة بأزمة الملعب.وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق بدء لجنة "بحث شكاوى عدم الشفافية والفساد" بالوزارةعمل فحص شامل لاتحاد كرة القدم.وتكونت اللجنة من:ضياء عبدالتواب الدرجلي - رئيس اللجنةبهاء سيد - وكيل وزارة، رئيس الإدارية المركزية للرقابة والمعاييرمحمد سعيد مازن - وكيل وزارة، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزيرمحمود عزمي - مدير عام الشئون القانونيةومن المقرر أن تزور اللجنة اتحاد الكرة بعد ذلك.