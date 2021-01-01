تفاصيل جلسة وزارة الرياضة مع مسؤولي الأهلي.. 8 ساعات و20 مستندا

آخر الأخباراخبار الرياضة › تفاصيل جلسة وزارة الرياضة مع مسؤولي الأهلي.. 8 ساعات و20 مستندا

صورة الخبر: لجنة من وزارة الشباب والرياضة تزور النادي الأهلي
لجنة من وزارة الشباب والرياضة تزور النادي الأهلي

عقدت لجنة مُكلفة من وزارة الشباب والرياضة اجتماعًا مع مسؤولي الأهلي اليوم الثلاثاء، لبحث أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

الأهلي
وعلم FilGoal.com أن اللجنة العليا لبحث شكاوى الشفافية والفساد بوزارة الرياضة، استمتعت لأقوال مسؤولي الأهلي.

وحضر الاجتماع من جانب الأهلي: سعد شلبي المدير التنفيذي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، ومحمد فتحي مدير الشؤون القانونية.

بينما ضمت اللجنة 10 أفراد، من بينهم 5 مستشارين للجنة القانونية بالوزارة.

واستمعت اللجنة لمسؤولي الأهلي في جلسة دامت 8 ساعات، تم تقديم خلالها حافظة ضمت 20 مستندًا يشرح ملابسات أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة.

وكان الأهلي قد أرسل مجموعة من الاستفسارات لاتحاد الكرةعلى خلفية أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب الأهلي وزير الرياضة بإعلان نتيجة التحقيقات الخاصة بأزمة الملعب.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق بدء لجنة "بحث شكاوى عدم الشفافية والفساد" بالوزارةعمل فحص شامل لاتحاد كرة القدم.

وتكونت اللجنة من:

ضياء عبدالتواب الدرجلي - رئيس اللجنة

بهاء سيد - وكيل وزارة، رئيس الإدارية المركزية للرقابة والمعايير

محمد سعيد مازن - وكيل وزارة، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير

محمود عزمي - مدير عام الشئون القانونية

ومن المقرر أن تزور اللجنة اتحاد الكرة بعد ذلك.

المصدر: filgoal

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تفاصيل جلسة وزارة الرياضة مع مسؤولي الأهلي.. 8 ساعات و20 مستندا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85282

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager