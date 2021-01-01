أقمار صناعية ترصد استعداد إيران لإطلاق صاروخ

يبدو أن إيران تستعد لإطلاق فضائي الثلاثاء، إذ أظهرت صور أقمار اصطناعية صاروخا على منصة إطلاق بمنطقة صحراوية، وذلك في حين ما تزال التوترات على أشدها بشأن برنامج طهران النووي.
وأظهرت الصور التي التقطتها شركة ”ماكسار تكنولوجيز” منصة إطلاق في ”ميناء الإمام الخميني الفضائي” بمحافظة سمنان الريفية الإيرانية، وهو موقع لمحاولات فاشلة متكررة لوضع قمر اصطناعي في المدار.
وكشفت مجموعة من الصور صاروخا على ناقلة خلال الاستعداد لرفعه ووضعه على منصة الإطلاق.
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