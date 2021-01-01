أقمار صناعية ترصد استعداد إيران لإطلاق صاروخ

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استعداد إيران لإطلاق صاروخ


يبدو أن إيران تستعد لإطلاق فضائي الثلاثاء، إذ أظهرت صور أقمار اصطناعية صاروخا على منصة إطلاق بمنطقة صحراوية، وذلك في حين ما تزال التوترات على أشدها بشأن برنامج طهران النووي.

وأظهرت الصور التي التقطتها شركة ”ماكسار تكنولوجيز” منصة إطلاق في ”ميناء الإمام الخميني الفضائي” بمحافظة سمنان الريفية الإيرانية، وهو موقع لمحاولات فاشلة متكررة لوضع قمر اصطناعي في المدار.

وكشفت مجموعة من الصور صاروخا على ناقلة خلال الاستعداد لرفعه ووضعه على منصة الإطلاق.

وأظهرت صورة لاحقة الصاروخ على ما يبدو على المنصة.

ولم تعترف إيران بإطلاق مرتقب في الميناء الفضائي. ولم ترد بعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق.

بيد أن وكالة الأنباء الرسمية ”إرنا” التي تديرها الدولة، قالت في مايو إن إيران سيكون لديها على الأرجح سبعة أقمار اصطناعية محلية الصنع جاهزة للإطلاق بحلول نهاية السنة الفارسية في مارس 2023.

المصدر: وكالات - أبوظبي

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