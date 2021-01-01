علاج حساسية العين واحمرارها بطرق طبيعية



علاج حساسية العين واحمرارها علاج حساسية العين واحمرارها



يعاني الكثير من الأشخاص من حساسية العين خاصة مع تغيير الفصول الموسمية، أو التعرض لبعض العوامل مثل وبر الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح، وتطلق الخلايا الموجودة في عينيك والتي تسمى الخلايا البدينة الهيستامين والمواد الكيميائية الأخرى التي تسبب الالتهاب.



وتشمل أعراض حساسية العين، احمرارًا في بياض العين أو الجفن الداخلي، وحكة، تمزق، تشوش الرؤية، إحساس بالحرقان، تورم الجفون، والحساسية للضوء، يمكن أن تحدث حساسية العين بمفردها أو مع حساسية الأنف وحالة جلدية حساسية تسمى الإكزيما، الطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كانت الحساسية هي زيارة طبيبك.



مضاعفات حساسية العين

لا يعد ألم العين عندما ترمش دائمًا علامة على وجود مشكلة أكبر، يمكن أن يكون مزعجًا ولكنه ليس دائمًا خطيرًا، ومع ذلك هذا لا يعني أنه لا يجب أن تأخذ العلاج على محمل الجد.

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إذا لم تحصل على علاج لأي عدوى أو إصابات أو التهاب، فقد تستمر الأعراض لفترة أطول من اللازم، قد تزداد الأعراض شدة أيضًا، هذا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات إضافية.تشمل مضاعفات عدم معالجة مشكلة العين بشكل صحيح ما يلي:ضرر دائم للقرنية أو الجفونتغييرات دائمة في الرؤية، بما في ذلك فقدان الرؤية الجزئي أو الكليعدوى أكثر انتشارًاعلاج حساسية العين بالأدويةيمكن للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية الموصوفة أن تخفف بعض أعراض حساسية العين على المدى القصير، ويمكن أن توفر العلاجات الموصوفة مساعدة قصيرة وطويلة المدى.يمكن لشطف المحلول الملحي المعقم ومواد تشحيم العين أن تهدئ العين المتهيجة وتساعد على التخلص من مسببات الحساسية.يمكن لقطرات العين المزيلة للاحتقان أن تحد من احمرار العين عن طريق تضييق الأوعية الدموية في العين. تميل هذه القطرات إلى الشعور بالوخز قليلاً، ولا تخفف جميع الأعراض.علاوة على ذلك، فإن تأثيرها يميل إلى أن يكون قصير الأجل، إذا كنت تستخدمها لأكثر من بضعة أيام، فقد يتسبب ذلك في احمرار العين "الارتدادي".قطرات العين التي تحتوي على كيتوتيفين يمكن أن تخفف أعراض الحساسية لمدة تصل إلى 12 ساعة، لن تتسبب في ارتداد الاحمرار حتى مع الاستخدام طويل الأمد.بالإضافة إلى الاحمرار والحكة في العيون بسبب الحساسية، يعاني العديد من الأشخاص أيضًا من أعراض أخرى، مثل سيلان الأنف واحتقانه، إذا قمت بذلك، يمكن أن تساعد بخاخات الستيرويد الأنفية عينيك وأنفك.علاج حساسية العين واحمرارها في المنزلالكثير من المرضى يفضلون العلاجات الطبيعية على الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، فيما يلي بعض الطرق الشاملة لعلاج حساسية العين واحمراها.1- خل التفاحيمكن أن تساعد ملعقة كبيرة من خل التفاح في تقليل إنتاج المخاط وتنظيف الجهاز اللمفاوي، ويمكنك ابتلاع الخل كما هو غير مخفف؛ لكن للحصول على خيار أكثر استساغة، حاول إضافة ملعقة كبيرة من الخل وقليل من العسل إلى كوب من الماء الساخن.2- العسلتحدث الحساسية عندما يسجل جسمك مادة مثل حبوب اللقاح أو شعر القطط كتهديد، مثل الفيروس، أعراض مثل سيلان الأنف ودموع العين هي محاولة جسمك لطرد المادة الغريبة من نظامك، يمكنك مساعدة جسمك على معرفة أن الأعشاب المحلية وحبوب اللقاح ليست مميتة عن طريق تناول جرعات صغيرة منها، مثل اللقاح الطبيعي، نظرًا لأن النحل ينتج العسل مما يحيط بك، فمن المحتمل أن يحتوي العسل المحلي على كميات ضئيلة من حبوب اللقاح التي تؤثر عليك.3- البروبيوتيكفي بعض الحالات ، تكون أعراض الحساسية نتيجة لوجود جهاز مناعي غير متوازن، يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث رد فعل أكثر حدة تجاه المنبهات الخارجية مثل حبوب اللقاح والغبار والعشب، وتعمل البروبيوتيك على تعزيز جهاز المناعة عن طريق إدخال البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، يمكن العثور على مصدر جيد للبروبيوتيك في الأطعمة المخمرة.علاج حساسية العين واحمرارها للأطفالتعتبر الحساسية من أكثر الحالات الطبية شيوعًا عند الأطفال، وتؤثر الحساسية الموسمية (أو حمى القش) على أكثر من 7? من الأطفال في الولايات المتحدة، وإذا كان طفلك يعاني من حكة أو احمرار أو دموع في العين ، فقد يعاني طفلك من الحساسية.غالبًا ما تحدث حساسية العين عند الأطفال بسبب مسببات الحساسية البيئية، مثل حبوب اللقاح أو العفن، غالبًا ما يفرك الأطفال عيونهم عندما يشعرون بعدم الراحة، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية.تشمل الطرق الأخرى للمساعدة في منع حساسية العين وعلاج الأعراض الصعبة ما يلي:1- اغسل وجه طفلك بقطعة قماش باردة وشطف عينيه (اترك المنشفة فوق العينين إذا كان طفلك يفضل ذلك).2- استخدام دواء حساسية قصير المفعول، مثل بينادريل (ديفينهيدرامين).3- للأطفال من سن 3 سنوات فما فوق، استخدام مضادات الهيستامين قطرات العين مثل Zaditor (كيتوتيفين) مرة واحدة في اليوم.علاج حساسية العين واحمرارها بالأعشابهناك العديد من العلاجات المنزلية الفعالة لعدوى العين التي يمكن أن تساعدك على تهدئة الأعراض، في حين أن هذه العلاجات المنزلية يمكن أن تساعد في علاج التهابات العين، فمن الأفضل دائمًا الاتصال بطبيبك قبل تجربة أي علاجات منزلية.1- الماء المالحيعد الماء المالح أو المحلول الملحي أحد أكثر العلاجات المنزلية فعالية لعدوى العين، المحلول الملحي يشبه قطرات الدموع، وهي طريقة عينك لتنظيف نفسها بشكل طبيعي.يحتوي الملح أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات، لهذا السبب، من المنطقي أن المحلول الملحي يمكنه علاج التهابات العين بشكل فعال.2- أكياس الشاييمكن أن يكون وضع أكياس الشاي المبردة على عينيك أثناء إغلاقهما وسيلة للاسترخاء، ويقول بعض الباحثين أنه يمكن أن يكون علاجًا منزليًا فعالًا لعدوى العين.3- الكركميحتوي مسحوق الكركم على العديد من الخصائص العلاجية المعروفة، كما أنه فعال ضد التهاب الملتحمة التحسسي، يمكن أن يساعد الكركم في تقليل الالتهاب في العين، له خصائص مضادة للجراثيم تمنع أي إصابة أخرى في العين، انقع قطعة من القطن أو القماش في قدر من ماء الكركم المغلي، واستخدم قطعة القماش المنقوعة كضغط دافئ لعلاج التهاب الملتحمة التحسسي.4- شاي البابونجيمكن استخدام شاي البابونج ككمادة باردة أو كغسول للعين. يخفف من التورم والحكة في العين، استخدمي كيسين من شاي البابونج واتركيهما لمدة 5 دقائق في كوب من الماء الساخن.ضعي أكياس الشاي في الثلاجة وضعيها كمادة باردة على العينين. لشفاء أسرع، افعل ذلك 3-4 مرات في اليوم لمدة 2-3 أيام، الخصائص المضادة للميكروبات لشاي البابونج تجعله علاجًا منزليًا فعالًا التهاب الملتحمة التحسسي.نود أن ننوه أن جميع العلاجات المذكورة في التقرير ما هي إلا مجموعة أبحاث ودراسات علمية، ويجب الرجوع إلى طبيب العيون للكشف واتخاذ اللازم لعلاج الحساسية بما يتناسب مع حالتك الصحية.