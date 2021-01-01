رأي مفتي الجمهورية السابق في الطلاق الشفوي.. فيديوجراف

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صورة الخبر: الدكتور نصر فريد واصل
الدكتور نصر فريد واصل



كشف الدكتور نصر فريد واصل ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ، و مفتي الجمهورية السابق، عن موقف الأزهر من الطلاق الشفوي .

الدكتور نصر فريد واصل يتحدث لصدى البلد: النقد الشرعي من الذهب والفضة هو الميزان الثابت لتحديد الحقوق.. موقف الأزهر من الطلاق الشفوي واضح ويطالب بمعاقبة الزوج الممتنع عن التوثيق.. فيديو
لفظ الطلاق
وقال نصر فريد واصل ، لـ “صدى البلد”، إن الطلاق عندما يقع من أهله مستوفيا أركانه وشروطه، فهو واقع لا محالة، لكن على من أطلق لفظ الطلاق، فيجب عليه شرعا إثبات الطلاق وتوثيقه.

وأكد نصر فريد واصل، أن الطلاق الشفوي، يقع إذا تحققت فيه الشروط، ويجب على الزوج الإثبات بالإشهاد عليه بالشهود العدول، أو الإثبات القانوني وهو التوثيق .

ولمتابعة ماذا قال الدكتور نصر فريد واصل عن الطلاق الشفوي والمؤخر.. تابع الفيديو جراف التالي:

المصدر: elbalad

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