رأي مفتي الجمهورية السابق في الطلاق الشفوي.. فيديوجراف

كشف الدكتور نصر فريد واصل ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ، و مفتي الجمهورية السابق، عن موقف الأزهر من الطلاق الشفوي .
الدكتور نصر فريد واصل يتحدث لصدى البلد: النقد الشرعي من الذهب والفضة هو الميزان الثابت لتحديد الحقوق.. موقف الأزهر من الطلاق الشفوي واضح ويطالب بمعاقبة الزوج الممتنع عن التوثيق.. فيديو
لفظ الطلاق
وقال نصر فريد واصل ، لـ “صدى البلد”، إن الطلاق عندما يقع من أهله مستوفيا أركانه وشروطه، فهو واقع لا محالة، لكن على من أطلق لفظ الطلاق، فيجب عليه شرعا إثبات الطلاق وتوثيقه.
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