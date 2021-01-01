التعليم الفني يكشف كواليس إلغاء نظام الـ5 سنوات

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كشف الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل جديدة بشأن إلغاء نظام الخمس سنوات، واستبداله بنظام الثلاث سنوات.



وقال عمارة لـ"أهل مصر": "لم يتم إلغاء نظام الخمس سنوات، لكن تم تحويله إلى 3+2، الذي يتيح لجميع الطلاب المتفوقين في أي مدرسة، استكمال عامين آخرين بعد الثلاث سنوات".



ووزعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا على المديريات التعليمية، بشأن تطبيق نظام موحد للدراسة بمدارس التعليم الفني، طبقًا للبرامج الدراسية المطورة، ذات المناهج المبينة، وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، وذلك بهدف إكساب الطلاب الجدارات الفنية، التي تؤهلهم للمنافسة على وظائف في سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، ودفع عجلة الاقتصاد، وكذلك فتح مسار لاستكمال الطلاب دراستهم بالتعليم العالي.