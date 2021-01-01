الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد مع دخول فصل الصيف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع دخول فصل الصيف المقرر أن يبدأ 21 يونيو الجاري، طبقا للتوزيعات الضغطية يظهر تأثير منخفض الهند الموسمي على جمهورية مصر العربية، حيث يكون هناك نسب الرطوبة على شمال البلاد تكون أكبر بكثير من جنوب البلاد .
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن ذلك يرجع إلى أن منخفض الهند الموسمي، بالنسبة للقطاع الشمالي للبلاد عند مروره على البحر المتوسط يحمل كميات كبيرة من الرطوبة التى تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس وتقليل درجة الحرارة المقاسة.
وأضافت هيئة الأرصاد: “أما جنوب البلاد يمر منخفض الهند الموسمى على البحر الأحمر ويحمل كميات رطوبة أقل لذلك يكون الإحساس بدرجة الحرارة فى الأماكن الغير معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس أفضل”.
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