تعتمد ASUS سلسلة هواتف ASUS ROG Phone 6 في 3C

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رصدت سلسلة هواتف ASUS ROG Phone 6 المخصصة للألعاب في قاعدة بيانات 3C، حيث أعتمدت الهواتف إستعداداً للإعلان المرتقب.



تعقد شركة ASUS مؤتمرها القادم في 5 من يوليو لكشف النقاب عن سلسلة هواتف ROG Phone 6 في السوق الصيني وتايوان وسوق الولايات المتحدة، وهي أول إصدارات الشركة المميزة بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1.



وقبل إنطلاق الهواتف رسمياً رصد اثنان من الإصدارات من سلسلة ROG Phone 6 في قاعدة بيانات 3C، من جانب أخر كشفت تسريبات سابقة جاءت من “Paras Guglani” عن تطوير Asus لبرمجيات مخصصة للجيل القادم من هواتف الألعاب.

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ولقد أوضحت التسريبات السابقة على أن الشركة تعمل على تجربة البرمجيات في 6 نماذج من هواتف الألعاب تتضمن ASUS AI2201_A، وAI2201_B, AI2201_C، وAI2201_D, AI2201_E إلى جانب AI2201_F.كما أوضح مصدر التسريبات أن هواتف AI2201_B وAI2201_D هي الإصدارات الخاصة بالسوق الهندي من سلسلة هواتف ROG Phone 6 على أن تنطلق هذه الإصدارات بعنوان ROG Phone 6 Pro وROG Phone 6 Ultimate.ولقد ظهر في قاعدة بيانات 3C كلاً من نموذجي AI2201_A وAI2201_B، حيث تأتي هذه الإصدارات بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.أيضاً كانت Asus قد قدمت سلسلة هواتف ROG Phone 5 في 2021 بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W لذا تحصل الإصدارات الجديدة على نفس قدرة الشحن.يذكر أن شركة Asus قد أكدت على أن سلسلة هواتف ROG Phone 6 تأتي بمعدل تحديث 165Hz، كما كشفت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن خطط الشركة لجلب بعض التحسينات في تصميم الإصدارات القادمة.