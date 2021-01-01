تخطط سوني لترقية كاميرة الهواتف الذكية لمستوى كاميرات DSLR

أوضحت شركة سوني في تصريحات أصدرتها مؤخراً أن الكاميرة في هواتفها الذكية قد تصل خلال بضعة سنوات إلى مستوى إحترافي يحاكي كاميرات DSLR.
ألمحت سوني إلى التحسينات القادمة في كاميرات الهواتف الذكية المقدمة من الشركة خلال السنوات المقبلة، والتي قد ترتقي بالجيل القادم من هواتف الشركة لمنافسة الإصدارات الإحترافية من الكاميرات.
ويؤكد تقرير “Nikkei” على أن شركة سوني قد توصلت إلى إبتكار تقنيات جديدة لترقية مستوى الكاميرات في هواتف الشركة لتحاكي الإمكانيات المقدمة في كاميرات DSLR والكاميرات بدون مرآة داخلية، على أن تحقق هذا المستوى خلال بضعة سنوات.
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