تخطط سوني لترقية كاميرة الهواتف الذكية لمستوى كاميرات DSLR



سوني سوني

أوضحت شركة سوني في تصريحات أصدرتها مؤخراً أن الكاميرة في هواتفها الذكية قد تصل خلال بضعة سنوات إلى مستوى إحترافي يحاكي كاميرات DSLR.



ألمحت سوني إلى التحسينات القادمة في كاميرات الهواتف الذكية المقدمة من الشركة خلال السنوات المقبلة، والتي قد ترتقي بالجيل القادم من هواتف الشركة لمنافسة الإصدارات الإحترافية من الكاميرات.



ويؤكد تقرير “Nikkei” على أن شركة سوني قد توصلت إلى إبتكار تقنيات جديدة لترقية مستوى الكاميرات في هواتف الشركة لتحاكي الإمكانيات المقدمة في كاميرات DSLR والكاميرات بدون مرآة داخلية، على أن تحقق هذا المستوى خلال بضعة سنوات.

قد يعجبك أيضا...

كما أوضح “Terushi Shimizu” الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “Sony Semiconductor Solutions” أن كاميرة الهواتف الذكية ستتخطى آداء كاميرات “single-lens reflex” في الصور الثابتة على أن تحقق هذه الترقية في إصدارات 2024.ولقد قدمت سوني هاتف Xperia Pro I بمستشعر بحجم1 إنش، بينما تستخدم الهواتف المميزة من سوني غالباً مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل، ويعود ذلك لقيود المسافة بين العدسة والمستشعر، ومن المتوقع أن تدعم الكاميرات في الهواتف الذكية قريباً إلتقاط أكبر قدر من الإضاءة لتفاصيل أكثر دقة.أيضاً أشارت سوني في تصريحاتها إلى إمكانيات المعالجة بتقنية الذكاء الإصطناعي التي ستعزز آداء HDR متعدد الإطارات، والتكبير طويل المدى، مع تعزيز تسجيل الفيديو بمستوى أعلى من الجودة.