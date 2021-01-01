تسريب يكشف عن كاميرا وسعر هاتف Poco F4



Poco F4 Poco F4

من المقرر أن يصل هاتف Poco F4 لأول مرة عالميًا قريبًا. وخلال الأسبوع الماضي، تم التلميح إلى الهاتف من قبل Poco ويبدو أنه إصدار معدل من Redmi K40S، وسيتضمن كاميرا بدقة 64 ميجابكسل.



والآن، وفقًا لتسريب جديد، سيأتي Poco F4 بسعر 459 دولارًا لإصدار 8/256 جيجابايت. واستنادًا إلى تغريدات SnoopyTech، سيكون الهاتف متاح أيضًا بسعة 6/128 جيجابايت، بينما أكدت Poco أيضًا على إصدار 12 جيجابايت.



وفي الوقت نفسه، ظهرت عينات الكاميرا الأولى من Poco F4 في تسريبات جديدة. على الرغم من أنه قد يكون في الغالب عبارة عن Redmi K40S تم تعديله، إلا أنه يتم استبداله بكاميرا بدقة 48 ميجابكسل في هذا الهاتف مقابل عدسة بدقة 64 ميجابكسل.

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لم يتم الكشف عن تفاصيل المستشعر في الوقت الحالي، ولكن يبدو أنه يعمل بشكل لائق في اللقطات المسربة، حيث يقدم تفاصيل جيدة ولقطات ثابتة مع الوضع الليلي.