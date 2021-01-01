اليوم..الأحدب يعانق قلب العقرب ..

يرصد بسماء الوطن العربي، اليوم الإثنين 13 يونيو 2022، اقتران القمر الأحدب المتزايد بنجم قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي في منظر مرئي بالعين المجردة.
ووفقا لعلماء الفلك ، قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيء مقارنه به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتر، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ وقاطعاً تقريبا 60 % المسافة إلى كوكب المشتري .
يبعد قلب العقرب حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى ان الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.
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