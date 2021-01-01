إكتشاف الباحثين ثغرة أمنية في بعض منتجات Apple



Apple Apple

أكتشف الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثغرة أمنية في بعض منتجات APPLE ، وقد تؤثر على أجهزتك.



قال باحثون إن الخلل يمكن أن يؤثر على أجهزة أبل التي تتراوح من MacBooks إلى iPads.



تحتوي منتجات Apple على شرائح M1 ، والمعروفة أيضًا PAC للاختصار.

قد يعجبك أيضا...

تتحقق PACs من التوقيعات الرقمية للتأكد من أن الرموز لم يتم تغييرها بواسطة البرامج الضارة أو الفيروسات.لكن تم العثور على الخلل الأمني ??في رقائق M1، تعمل هذه الرقائق على تشغيل منتجات مثل MacBooks و iPads ، من بين منتجات أخرى.و صمم الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أداة برمجية يمكنها تجاوز الثغرة الأمنية في رقائق M1.ووفقاً لموقع ذا صن ، لا يؤدي الخلل الأمني ??بالضرورة إلى تعريض جهاز أي شخص لخطر فوري.وقالت شركة آبل في بيان لموقع TechRadar إنه لا توجد "مخاطر فورية" على المستخدمين..قال متحدث باسم الشركة لـ TechRadar: "نريد أن نشكر الباحثين على تعاونهم لأن هذا الدليل على المفهوم يعزز فهمنا لهذه التقنيات".اضاغ "بناءً على تحليلنا بالإضافة إلى التفاصيل التي شاركها الباحثون معنا ، خلصنا إلى أن هذه المشكلة لا تشكل خطرًا مباشرًا على مستخدمينا وهي غير كافية لتجاوز الحماية الأمنية لنظام التشغيل من تلقاء نفسها."