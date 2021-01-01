تسريبات عن كاميرا آيفون 14



كاميرا آيفون 14 كاميرا آيفون 14

كشفت تسريبات جديدة بأن مجموعة iPhone 14 ستحتوي على كاميرا أمامية ذات تركيز تلقائي (AF) لأول مرة مع هواتف آيفون.



و يدعي Ming-Chi Kuo، محلل منتجات أبل المعروف، أن الكاميرا الأمامية في مجموعة iPhone 14 سيتم تحديثها بتقنية AF.



كما يدعي أن أبل ستستخدم عدسة 6P للكاميرا الأمامية بدلاً من عدسة 5P.

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أجرى Ming-Chi Kuo تحليلًا لموردي مكونات الكاميرا الأمامية في مجموعة آيفون القادمة، وتشير هذه الادعاءات إلى أن الكاميرا الأمامية في مجموعة iPhone 14 سيتم تحسينها بشكل كبير، مما يجعلها أفضل لصور السيلفي ومقاطع الفيديو.سيتم توفير عدسات الكاميرا الأمامية لمجموعة iPhone 14 من قبل Genius و Largan، بينما سيتم توفير وحدة التركيز الجديدة بواسطة Alps و Luxshare.وعلاوةً على ذلك، ستتعاون أبل مع Cowell، ولأول مرة شركة LG Innotek الكورية الجنوبية في وحدة الكاميرا.ستقوم LG Innotek أيضًا بدمج بعض المكونات البصرية الرئيسية داخل الشركة، مثل كاميرات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والمشغلات ومكونات تثبيت الصورة البصرية (OIS)، أثناء تقديم وحدات الكاميرا.جدير بالذكر ان مجموعة iPhone 14 ستتخلى عن تصميم ثقب النتوء لصالح وحدة على شكل حبة لأجهزة استشعار FaceID ووحدة دائرية للكاميرا الأمامية لذا، فإن التغييرات الرئيسية في أجهزة آيفون القادمة تحدث حول تصميم الكاميرا الأمامية والتكنولوجيا التي تقف وراءها.