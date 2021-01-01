النجوم تتعرض للزلازل مثل كوكب الأرض

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اكتشف العلماء أن النجوم تتعرض للزلازل مثل الزلازل التي نمر بها على الأرض والتي تكون قوية جدًا لدرجة أن الحركات "الشبيهة بالتسونامي" تجعلها تغير شكلها.



تم اكتشاف هذه "الزلازل النجمية" - المعروفة باسم التذبذبات غير الشعاعية - في آلاف النجوم بواسطة مهمة Gaia التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ، بقيادة علماء في جامعة كامبريدج .



تم الكشف عن الاكتشاف غير المتوقع في أحدث «كنز» من البيانات المرصد - والذي يتضمن تفاصيل جديدة ومحسنة لما يقرب من ملياري نجم في مجرة ??درب التبانة.

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ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عندما يتم تجميعها معًا ، فإنها تشكل "خريطة الحمض النووي" - وهي صورة بصرية متعددة الأبعاد للكويكبات والكواكب والنجوم والمجرات - وتساعد على تحديد أكثر الزوايا الصالحة للسكن في مجرتنا.توفر الخريطة أكبر كتالوج على الإطلاق للمعلومات عن النجوم في مجرة ??درب التبانة ، بما في ذلك التركيبات الكيميائية ودرجات الحرارة النجمية والألوان والكتل والأعمار والسرعة التي تتحرك بها النجوم نحونا أو بعيدًا عنا (السرعة الشعاعية).ومن أكثر الاكتشافات إثارة للدهشة التي ظهرت من البيانات الجديدة أن Gaia كان قادرًا على اكتشاف الزلازل النجمية - وهي حركات صغيرة على سطح نجم - والتي غيرت أشكال النجوم ، وهو أمر لم يُنشئ المرصد في الأصل من أجله.في السابق ، وجد Gaia تذبذبات شعاعية تتسبب في تضخم النجوم وتقلصها بشكل دوري ، مع الحفاظ على شكلها الكروي.لكن Gaia اكتشف الآن أيضًا اهتزازات أخرى وصفها علماء الفلك بأنها "أشبه بموجات تسونامي واسعة النطاق"، هذه التذبذبات غير الشعاعية تغير الشكل العالمي للنجم وبالتالي يصعب اكتشافها.تحتوي بعض النجوم على "معادن ثقيلة" أكثر من غيرها.