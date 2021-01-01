يطلق «واتس آب» خاصية مشاركة الملفات الكبيرة على الهاتف

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أطلق تطبيق «واتس آب» خاصية تتيح للمستخدمين مشاركة مستندات يصل حجمها إلى 2 جيجابايت على الإصدارات الأخيرة منه على الهواتف الذكية لنظامى Android وIOS وكذلك لـ أجهزة الكمبيوتر، كما بات بإمكان المستخدمين اليوم القدرة على إضافة ما يصل إلى 512 شخصا إلى مجموعات واتس آب.



أتاح التطبيق القدرة على إنشاء مجموعات تضم هذا العدد مشاركًا أو إضافتهم بعد ذلك عن طريق فتح معلومات المجموعة، ويمكن للمستخدمين التحقق من تلك الميزة وتفعليها لدى حسابه من خلال محاولة إنشاء مجموعة على التطبيق والتحقق من عدد الأشخاص الذين أصبح بإمكانه إضافتهم إليها.