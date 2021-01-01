الجيل الجديد من بي ام دبليو M2 هي آخر سيارة M بمحرك احتراق داخلي حصري

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صورة الخبر: بي ام دبليو M2
بي ام دبليو M2

المربع نت – أكدت بي ام دبليو موعد تدشين الجيل الجديد كلياً من M2 في أكتوبر القادم، وأكدت موعد انطلاقها في الأسواق في أبريل 2023، وهي آخر سيارة مزودة بمحركات احتراق داخلي لقسم M الأيقوني للعلامة البافارية.

إم 2 هي أصغر سيارة في مجال قسم M الرياضي، ونعلم أن السيارة ستتوفر بدفع خلفي حصري، وناقل حركة يدوي 6 سرعات قياسي، وآخر أوتوماتيكي 8 سرعات اختياري.

وستشارك إم 2 الجديدة نفس محرك 6 سلندر 3.0 لتر توين توربو مع M4 ولكن مع خفض قوته بالطبع لحوالي 450 حصان لتفادي التأثير السلبي على مبيعات M4، وتشمل المواصفات المتوقعة للسيارة نظام عادم جديد مشترك مع M4 واستخدام مكثف لألياف الكربون للسقف والمقاعد لتخفيف وزن السيارة.

وستحصل الخارجية على تحديثات جمالية جريئة بالطبع، كما ستحصل على نظام تعليق جديد عالي الأداء، وسنرى حملة تشويقية قوية لـ M2 على مدار الأشهر القادم مع اقتراب موعد التدشين.

المصدر: المربع نت

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