أسباب وعلامات انسداد ردياتير السيارة

آخر الأخبارأخبار السيارات › أسباب وعلامات انسداد ردياتير السيارة

صورة الخبر: الردياتير
الردياتير

المربع نت – تعتمد منظومة التبريد في السيارة على العديد من الأجزاء والسوائل الهامة، والتي تعمل على الحفاظ على درجة حرارة المحرك في الحدود المسموح بها بالرغم من درجات الحرارة المُرتفعة والضغوطات التي يتعرض أثناء عمله، ويعد الردياتير من أبرز هذه الأجزاء.

ومع مرور الوقت وكثرة الاستخدام قد يتعرض الردياتير إلى بعض المشاكل والأعطال نتيجة تعرضه للانسداد، وتحدث تلك المشكلة نتيجة تعرضه للتهالك لانتهاء عمره الافتراضي، أو بسبب تراكم الشوائب والصدأ داخله، أو استخدام المياه العادية بدلاً لسائل التبريد الخاص به، مما يسبب العديد من المشاكل والأعطال للمحرك.

ونظراً لخطورة تعرض الردياتير للانسداد على المحرك، نستعرض لكم اليوم أبرز العلامات التي تدل على انسداد الردياتير، وهي كالتالي.

– ظهور علامة ارتفاع درجة حرارة المحرك عن الحد المسموح به في لوحة العدادات السيارة.

– صدور دخان من المحرك بمجرد فتحك لغطاء المحرك.

– زيادة استهلاك الوقود.

– ملاحظة ضعف عزم السيارة عند الضغط على دواسة الوقود.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسباب وعلامات انسداد ردياتير السيارة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96740

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager