أسباب وعلامات انسداد ردياتير السيارة



الردياتير الردياتير

المربع نت – تعتمد منظومة التبريد في السيارة على العديد من الأجزاء والسوائل الهامة، والتي تعمل على الحفاظ على درجة حرارة المحرك في الحدود المسموح بها بالرغم من درجات الحرارة المُرتفعة والضغوطات التي يتعرض أثناء عمله، ويعد الردياتير من أبرز هذه الأجزاء.



ومع مرور الوقت وكثرة الاستخدام قد يتعرض الردياتير إلى بعض المشاكل والأعطال نتيجة تعرضه للانسداد، وتحدث تلك المشكلة نتيجة تعرضه للتهالك لانتهاء عمره الافتراضي، أو بسبب تراكم الشوائب والصدأ داخله، أو استخدام المياه العادية بدلاً لسائل التبريد الخاص به، مما يسبب العديد من المشاكل والأعطال للمحرك.



ونظراً لخطورة تعرض الردياتير للانسداد على المحرك، نستعرض لكم اليوم أبرز العلامات التي تدل على انسداد الردياتير، وهي كالتالي.

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– ظهور علامة ارتفاع درجة حرارة المحرك عن الحد المسموح به في لوحة العدادات السيارة.– صدور دخان من المحرك بمجرد فتحك لغطاء المحرك.– زيادة استهلاك الوقود.– ملاحظة ضعف عزم السيارة عند الضغط على دواسة الوقود.