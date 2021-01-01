تحصل بنتلي فلاينج سبير على إصدار S الحصري بتحديثات جديدة



بنتلي فلاينج سبير بنتلي فلاينج سبير

المربع نت – كشفت بنتلي عن إصدار فلاينج سبير إس الأحدث في مجال الموديل الرياضي الفاخر، تمهيداً لتدشينه الرسمي في مهرجان جودوود البريطاني للسرعة في نهاية يونيو الحالي.



وتتميز السيارة بزخرفات سوداء على الشبك والمقدمة بشكل عام وأغطية المرايا والمصدات والعادم، مع تحديثات جمالية خفيفة وداكنة للمصابيح الأمامية والخلفية وشعار S جديد على الرفارف الأمامية.



ويتوفر الإصدار بجنوط 22 إنش وآخر 21 إنش بتصاميم وألوان مختلفة، مع تحديثات داخلية فاخرة للمقاعد والجلود والألوان المتوافرة لها، مع تحديث شكل لوحة العدادات كذلك.

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ويتوفر الإصدار بمحرك 4.0 لتر توين تيربو 8 سلندر بقوة 543 حصان وعزم 770 نيوتن متر، ما يسمح بتسارعه من السكون إلى 100 كلم\س في 4 ثواني، كما تتوافر السيارة بمحرك 2.9 لتر توين تيربو هايبرد 6 سلندر بقوة 536 حصان وعزم 750 نيوتن متر، وتدعم هذه النسخة مدى كهربائي صافي 41 كيلومتر.