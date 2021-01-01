تحصل بنتلي فلاينج سبير على إصدار S الحصري بتحديثات جديدة

المربع نت – كشفت بنتلي عن إصدار فلاينج سبير إس الأحدث في مجال الموديل الرياضي الفاخر، تمهيداً لتدشينه الرسمي في مهرجان جودوود البريطاني للسرعة في نهاية يونيو الحالي.
وتتميز السيارة بزخرفات سوداء على الشبك والمقدمة بشكل عام وأغطية المرايا والمصدات والعادم، مع تحديثات جمالية خفيفة وداكنة للمصابيح الأمامية والخلفية وشعار S جديد على الرفارف الأمامية.
ويتوفر الإصدار بجنوط 22 إنش وآخر 21 إنش بتصاميم وألوان مختلفة، مع تحديثات داخلية فاخرة للمقاعد والجلود والألوان المتوافرة لها، مع تحديث شكل لوحة العدادات كذلك.
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