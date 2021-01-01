تتوقع فورد تحقيق إيرادات كبيرة من الاشتراكات الشهرية



فورد فورد

أصبحت السيارات الحديثة أكثر تطوراً بفضل أنظمة مساعدة السائق والأنظمة المعلوماتية، ولكن تطوير تلك التقنيات لم يأت بدون عناء أو تكاليف على الشركات.



بالنسبة لشركة فورد، قال الرئيس التنفيذي Jim Farley مؤخراً أن استراتيجية الشركة هي تطوير قدراتها على الابتكار لمنافسة الشركات الأخرى خاصة في مجال البرمجيات، ووتقديم ميزات مساعدة متقدمة للسائقين مثل BlueCruise و ActiveGlide.



قال Farely “أعتقد أن هذا هو أفضل نوع من أنواع النمو في منذ فورد موديل تي، … أعتقد حقاً أننا … اعتدنا على استخدام هواتفنا لإجراء مكالمة، ثم وضع الأنظمة المضمنة في مكانها الصحيح مع مجموعة أجهزة الاستشعار، وكل تلك البرامج سمحت باستخدام هذه الأجهزة لأكثر من مجرد المكالمات فقط”.

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لمح Farely إلى الخدمات ستتحول لنموذج الاشتراك الشهري، وقال “إذا تمكنا من جعل الناس ينامون في سيارتهم، امنحهم 45 دقيقة مرة أخرى في تنقلاتهم، ويمكنهم الذهاب إلى العمل بعد 45 دقيقة، ويمكنهم العودة إلى المنزل قبل 45 دقيقة. لن تكون 5,000 دولار بل ستكون عشرات الآلاف من الدولارات، ولذا فنحن على وشك تغيير الرحلة. تماماً مثلما غيرت شركة أبل وجميع شركات الهواتف الذكية المكالمات. وأعتقد أنه عندما يحدث ذلك، عندما يكون بإمكانك شحن الكثير من البرامج إلى السيارة ولديك أجهزة استشعار رائعة، فعليك تغيير هذه التجربة وستصبح أكثر إنتاجية، سيكون هناك توسع كبير في الإيرادات”.