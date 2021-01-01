تتوقع فورد تحقيق إيرادات كبيرة من الاشتراكات الشهرية

أصبحت السيارات الحديثة أكثر تطوراً بفضل أنظمة مساعدة السائق والأنظمة المعلوماتية، ولكن تطوير تلك التقنيات لم يأت بدون عناء أو تكاليف على الشركات.
بالنسبة لشركة فورد، قال الرئيس التنفيذي Jim Farley مؤخراً أن استراتيجية الشركة هي تطوير قدراتها على الابتكار لمنافسة الشركات الأخرى خاصة في مجال البرمجيات، ووتقديم ميزات مساعدة متقدمة للسائقين مثل BlueCruise و ActiveGlide.
قال Farely “أعتقد أن هذا هو أفضل نوع من أنواع النمو في منذ فورد موديل تي، … أعتقد حقاً أننا … اعتدنا على استخدام هواتفنا لإجراء مكالمة، ثم وضع الأنظمة المضمنة في مكانها الصحيح مع مجموعة أجهزة الاستشعار، وكل تلك البرامج سمحت باستخدام هذه الأجهزة لأكثر من مجرد المكالمات فقط”.
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