ستحصل مرسيدس AMG C63 على محرك 4 سلندر هجين بتقنية فورمولا 1

آخر الأخبارأخبار السيارات › ستحصل مرسيدس AMG C63 على محرك 4 سلندر هجين بتقنية فورمولا 1

صورة الخبر: مرسيدس AMG C63
مرسيدس AMG C63

شوهدت مرسيدس AMG C63 الجديدة قريباً من حلبة نوربرجرنج وهي تختبر محركاتها الجديدة بعد التخلص من محرك V8 من الجيل الماضي لصالح محرك 4 سلندر هجين.

ستحمل السيارة محركات بتقنية الفورمولا 1، وتتكون من محرك مماثل لسيارة CLA45 مركب طولياً لدعم نظام الدفع الخلفي الأساسي، ويستبدل التيربو العادي لصالح تيربو كهربائي، بالإضافة لمحرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي.

يتوقع أن يتحاوز الناتج الإجمالي للسيارة أكثر من 500 حصان رغم أن مرسيدس لم تؤكد أي شيء حتى الآن. ومن المنتظر أن تكشف عنها قبل نهاية العام الجاري كموديل لعام 2023.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ستحصل مرسيدس AMG C63 على محرك 4 سلندر هجين بتقنية فورمولا 1

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
42309

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager