ستحصل مرسيدس AMG C63 على محرك 4 سلندر هجين بتقنية فورمولا 1



مرسيدس AMG C63 مرسيدس AMG C63

شوهدت مرسيدس AMG C63 الجديدة قريباً من حلبة نوربرجرنج وهي تختبر محركاتها الجديدة بعد التخلص من محرك V8 من الجيل الماضي لصالح محرك 4 سلندر هجين.



ستحمل السيارة محركات بتقنية الفورمولا 1، وتتكون من محرك مماثل لسيارة CLA45 مركب طولياً لدعم نظام الدفع الخلفي الأساسي، ويستبدل التيربو العادي لصالح تيربو كهربائي، بالإضافة لمحرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي.



يتوقع أن يتحاوز الناتج الإجمالي للسيارة أكثر من 500 حصان رغم أن مرسيدس لم تؤكد أي شيء حتى الآن. ومن المنتظر أن تكشف عنها قبل نهاية العام الجاري كموديل لعام 2023.