سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، استقرارًا، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1832 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 664 جنيها

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 851 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 993جنيهًا.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1135جنيهات.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4965 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 9930 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 19860جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7994 جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةشهدت أسعار الذهب أمس تراجعا بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ شهر في وقت سابق من الجلسة بعد أن أدت بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة إلى رفع عوائد سندات الخزانة والحد من جاذبية الذهب الذي يمثل ملاذا آمنا.