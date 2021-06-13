وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : إنفاق تريليون جنيه لتطوير التعليم خلال 8 سنوات



وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

اكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إنجازات الحكومة في "بناء الإنسان" في 8 سنوات منذ يوليو 2014 وحتى يونيو 2022) وذلك بالاعتماد على منهجية "البرامج والأداء فيما يتعلق بتطور الإنفاق المُوجه لقطاع التعليم وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة ما يزيد عن 1 تريليون جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 158% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014).



واضافت ان الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع أرتفع من 84 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 173 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 105%، كما تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع التعليم خلال ذات الفترة 194 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 442%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 6.5 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 56.4 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 760%.



مشيرة الى انه نتج عن كل هذه المبالغ الضخمة، إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة، منها خفض كثافات الفصول وإتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة، حيث وجهت الدولة 52.4 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية في 8 سنوات، نتج عنها تنفيذ وتسليم عدد (7094) مشروع إنشاء مبنى مدرسي بإجمالي (108917) فصل، التوسع في إتاحة مدارس التعليم المجتمعي حيث ارتفع عدد مدارس التعليم المجتمعي من 4780 مدرسة عام 13/2014 إلى 4912 مدرسة عام 21/2022 حيث تم إضافة 132 مدرسة جديدة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إتاحة خدمات التعليم في كافة المناطق المحرومة وخاصةً للفتيات.

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كما ارتفع عدد الجامعات الحكومية مع تحقيق تنوع مستمر في البرامج والمسارات التعليمية، وزيادة التغطية الجغرافية لتصل إلى 100%، فوفقاً لإحصاءات 2022، بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة منها 4 جامعات أُنشئت في الأعوام الأربعة الأخيرة، ( العريش، الوادي الجديد، مطروح، الأقصر)، تضم 516 كلية، مقارنةً مع 392 كلية في 2014، بمعدل نمو حوالي 32%.