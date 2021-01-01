تحصل ساعة ابل على الترخيص لمساعدة مرضى باركنسون -FDA – الشلل الرعاش

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أعلنت معامل رون في سان فرانسيسكو اليوم الاثنين 13 يونيو أنها حصلت على ترخيص الوكالة الامريكية للغذاء والدواء FDA لاستخدام ساعة ابل في رصد ارتعاش اليدين وغيرها من الاعراض المميزة لمرض باركنسون (الشلل الرعاش).



استخدمت معامل رون للبرمجة قطع الكترونية لاستشعار الحركة تم تثبيتها في ساعة ابل، وهي ما يمكن استخدامه ايضا لمعرفة اذا كان الشخص وقع على الارض.



وقد أخبر برين بيبين المدير التنفيذي لشركة رون مراسلو وكالة رويترز أن البيانات التي يمكننا الحصول عليها من ساعة ابل سيتم اضافتها للبيانات الطبيه الاخرى التي ترصدها اجهزة تتصل بالمخ للمساعدة على نجاح علاج مرض باركنسون.

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وأضاف: “سوف تعطي ساعة ابل للاطباء معلومات كثيرة ودقيقة عن حالة المريض واستجابته للعلاج على مدى فترات ممتدة”.“عندما تفكر في أشياء مثل تقديم أنسب علاج للمريض، أو إضافة أدوية معينة أو أجهزة مساعدة، أو التأكد إذا كانت حالة المريض جيدة بدرجة تسمح بالمشاركة في دراسات علمية لاختبار علاجات جديدة، فذلك يكون قرارا صعبا للغاية إذا لم تتوفر لديك البيانات الكافية عن حالة المريض”.قام علماء شركة ابل الالكترونية العام الماضي بإجراء دراسة نشرت في جورنال الطب والعلوم science translational medicine ، وقد اتضح فيها أن ساعة ابل لها كفاءة عالية في متابعة مرضى الشلل الرعاش (باركنسون).هذا وتتعاون شركة ابل حاليا مع شركة جونسون اند جونسون الدوائية للتأكد إذا ما كان استخدام ساعة ابل يساعد على تقليل احتمالات جلطة المخ (السكتة الدماغية).