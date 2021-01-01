تحصل ساعة ابل على الترخيص لمساعدة مرضى باركنسون -FDA – الشلل الرعاش

أعلنت معامل رون في سان فرانسيسكو اليوم الاثنين 13 يونيو أنها حصلت على ترخيص الوكالة الامريكية للغذاء والدواء FDA لاستخدام ساعة ابل في رصد ارتعاش اليدين وغيرها من الاعراض المميزة لمرض باركنسون (الشلل الرعاش).
استخدمت معامل رون للبرمجة قطع الكترونية لاستشعار الحركة تم تثبيتها في ساعة ابل، وهي ما يمكن استخدامه ايضا لمعرفة اذا كان الشخص وقع على الارض.
وقد أخبر برين بيبين المدير التنفيذي لشركة رون مراسلو وكالة رويترز أن البيانات التي يمكننا الحصول عليها من ساعة ابل سيتم اضافتها للبيانات الطبيه الاخرى التي ترصدها اجهزة تتصل بالمخ للمساعدة على نجاح علاج مرض باركنسون.
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