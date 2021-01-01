ينوه خبير إلى أهمية الترطيب والتغذية بعد التمارين في الصيف

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يشير الخبراء إلى أهمية الحفاظ على الجسم رطبا خلال فصل الصيف من خلال الإكثار من الماء والسوائل المفيدة للجسم، وخصوصا للأشخاص الذين يمارسون الرياضة والتمرينات الرياضية.



تقول أخصائية التغذية الرياضية ومساعدة مدير برنامج ماجستير العلوم في التغذية وعلم التغذية في قسم التغذية البشرية كريستين تشانغ إنه من المهم إعطاء الجسم السعرات الحرارية والعناصر الغذائية التي يحتاجها لتزويده بالطاقة خلال جميع أنواع التمارين الرياضية في الصيف.



وبحسب تشانغ مع ازدياد حرارة الصيف فإن الترطيب والتغذية ضروريان لمواكبة جميع التدريبات والأنشطة الخارجية.

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تضيف تشانغ: "بالنسبة للتدريبات الصيفية من المهم التأكد من استهلاك كمية كافية من الكربوهيدرات والسوائل والإلكتروليتات، وتحتاج إلى التأكد من الحفاظ على المستويات المناسبة من السكر في الدم طوال التمرين، لا تريد أبدا ممارسة التمارين وأنت جائع".وتوصي تشانغ بالتداول بشأن ما يتم استهلاكه قبل التمرين في أشهر الصيف لحساب زيادة فقدان الماء من العرق، يمكن أن يشمل ذلك زيادة السوائل والإلكتروليتات أو الأطعمة ذات المحتوى المائي العالي بما في ذلك:البطيخ الشمام المن، الحساء، عصائر "السموثي"، التفاح، التوت، الأناناس، الفلفل الحلو والطماطم والكرفس.تنوه تشانغ: "عليك التأكد من أنك عندما تتعرق كثيرا، فإنك تستبدل العناصر الغذائية المفقودة، احصل على زجاجة ماء واشرب عليها طوال اليوم، إذا كنت ترتدي سترة ثقيلة أو تمارس تمرينا أطول في الهواء الطلق، فأنت بحاجة إلى تجديد الإلكتروليتات أو الحصول على بعض الصوديوم لتعويض ما فقده من العرق."وتضيف تشانغ: "من المهم حقا تضمين مصدر عالي الجودة للإلكتروليت، والذي يمكن أن يكون في شكل مشروب رياضي أو أطعمة مالحة لتكملة الماء".وقدمت تشامغ نصائح كـ أخصائية تغذية رياضية قائلة:" أقول للناس أن يستمعوا إلى أجسادهم من حيث حالة الترطيب، الطريقة السهلة للقيام بذلك هي مراقبة لون البول، إذا كان الجو داكنًا ومركّزا ولا تذهب إلى الحمام كثيرا، فأنت بحاجة إلى شرب المزيد من السوائل، إذا كان بولك صافياً باستمرار وكنت تقوم بعمل توقف بشكل متكرر ، قد يكون لديك زيادة في الماء ".وتوصي تشانغ بوجبة خفيفة أو وجبة تحتوي على كربوهيدرات وبروتين سهل الهضم، لتجديد الطاقة بعد التمرين.وتقول تشانغ: "خاصة في فصل الصيف الحار ، ينهي الكثير من الناس تمارينهم ولا يعانون من الجوع. يفتقرون إلى الشهية ولا يريدون تناول الطعام، بغض النظر ، من المهم إعطاء العناصر الغذائية لجسمك للتعافي. في هذه الحالات ، تكون العناصر الغذائية السائلة أسهل ، مثل الحليب أو العصير أو العصائر."وتنوه تشانغ إلى أن الناس لا تدرك الضرر الذي تسببه الحرارة والرطوبة على الجسم، في حال التدريب في الهواء الطلق في الأيام الصيفية الحارة.