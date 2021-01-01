بريطانيا تسجل 100 إصابة جديدة بـ جدري القرود



جدري القرود جدري القرود



سجلت بريطانيا 104 حالات إصابة جديدة بـ جدري القرود، اليوم الإثنين، فيما يعد أكبر تفش للمرض النادر الظهور عادة خارج إفريقيا.



وقالت وكالة الأمن الصحي البريطاني، إنه توجد حتى الآن 470 إصابة بجدري القرود في بريطانيا، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من حالات الإصابة بين المثليين والرجال مزدوجي الميول الجنسية.



ويحذر العلماء من أن الجميع عرضة للإصابة بجدري القرود، إذا كانوا على اتصال وثيق بمصابين أو بملابسهم أو أغطية أسرتهم.

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وبحسب البيانات البريطانية، فإن 99? من حالات الإصابة حتى الآن، كانت بين الرجال، ومعظمها في العاصمة لندن.