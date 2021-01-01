في نجع حمادي .. مستريح جديد يستولي على 25 مليون جنيه من المواطنين

قدم 15 شخصا بنجع حمادى شمال قنا ، بلاغات عاجلة للنيابة العامة، يتضررون فيها من تاجر عقارات، نصب عليهم فى مبالغ مالية بلغت 25 مليون جنيه.
و وجه الضحايا، اتهامات لـ ح. أ ، تاجر عقارات، مقيم بنجع حمادى، بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، بعدما وعدهم بتوظيفها وتشغيلها في تجارة العقارات.
حملت الشكوى التى قدمها المتضررون، رقم 3906 لسنة 2022 إداري مركز شرطة نجع حمادى، يطالبون فيها بمستحقاتهم وأموالهم التى دفعوها لتاجر العقارات.
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