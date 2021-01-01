في نجع حمادي .. مستريح جديد يستولي على 25 مليون جنيه من المواطنين

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مستريح جديد


قدم 15 شخصا بنجع حمادى شمال قنا ، بلاغات عاجلة للنيابة العامة، يتضررون فيها من تاجر عقارات، نصب عليهم فى مبالغ مالية بلغت 25 مليون جنيه.

و وجه الضحايا، اتهامات لـ ح. أ ، تاجر عقارات، مقيم بنجع حمادى، بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، بعدما وعدهم بتوظيفها وتشغيلها في تجارة العقارات.

حملت الشكوى التى قدمها المتضررون، رقم 3906 لسنة 2022 إداري مركز شرطة نجع حمادى، يطالبون فيها بمستحقاتهم وأموالهم التى دفعوها لتاجر العقارات.

وقال أشرف عبده، أحد المجنى عليهم، مقيم بقرية القصر شرق النيل النجع حمادى، إن المتهم باع عقارات لكل شخص عدة مرات، وذلك بعد توقفه عن سداد أموال و مستحقات المواطنين، التى حصل عليها منهم.

وأضاف عبده، أنهم حصلوا على وعود من تاجر العقارات بتحقيق أرباح كبيرة مقابل أموالهم التى تم تسليمها منذ فترة.

المصدر: elbalad

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