الأعلان عن شروط وخطوات التقديم للتمريض ومدرسة الذهب 2022



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



تسعى أولياء الأمور لمعرفة تنسيق مدرسة الذهب 2022 وذلك باستخدام محرك البحث العالمي جوجل الذي يوفر أكبر قدر من المعلومات عن المدرسة.



يستعرض «صدى البلد» في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء كيفية التقديم في المدارس الثانوية إلكترونيا ومجموع مدرسة إيجيبت جولد للذهب.



تنسيق مدرسة الذهب 2022

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تتخصص مدرسة إيجيبت جولد للذهب والمجوهرات في دراسة صناعة الحلي حيث تتعاون شركة إيجيبت جولد للذهب مع وزارة التربية والتعليم لإيجاد فني متخصص في هذه الصناعة حيث توفر الشركة فرص عمل للخريجين في المصانع التابعة لها عقب استكمال الدراسة بالإضافة إلى مكافآت مالية أثناء التدريب.تقبل المدرسة الحاصلين على شهادة الإعدادية بمجموع 250 درجة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من البنين والبنات على أن لا يزيد عمر الطالب على 18 سنة في مطلع شهر أكتوبر المقبل.رابط وخطوات التقديم في مدارس ما بعد الإعدادية إلكترونيًايستطيع أولياء أمور الطلاب الراغبون في الالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد أو مدارس ما بعد الإعدادية اتباع الخطوات التالية للتقديم الإلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:-الدخول عبر مواقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا).اختيار أيقونة التقديم في المدارس الثانوية الحكومية.كتابة بيانات الطالب الراغب في التقديم بالتفصيل.تدوين بيانات ولي الأمر المسئول عن الطالب.تسجيل المجموعة الحاصل عليه الطالب في الإعدادية.تحميل كل الأوراق المطلوبة للتقديم.الضغط على زر الحفظ عقب التأكد من انتهاء التحميل.القائمة الكاملة للمدارس ما بعد الإعداديةتنسيق مدارس التمريضتنسيق التمريض 2022 وتنسيق مدارس التمريض من الكلمات الأكثر بحثًا على موقع البحث العالمي «جوجل» بعد ظهور نتيجة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية الأسبوع الماضي، حيث تستعد مدارس التمريض لتحديد تنسيق التمريض العادي 2022. وتعلن وزارة الصحة شروط تقديم تنسيق مدارس التمريض الثانوية 2022-2023 الفنية، ودرجات مجموع القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض 2022 في جميع المحافظات والأوراق المطلوبة للتقديم، حيث تحدد مديرية الصحة في كل محافظة درجات قبول الطلاب.شروط القبول ,مدارس التمريض 20221- للتقديم في مدارس التمريض يجب الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسى، في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.2- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، حرصا على مبدأ التوطين، وبالنسبة للمحافظات النائية لا تقبل طالبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة.3- ألا تقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا، ويجوز بقرار من وزيرة الصحة النزول بالسن 6 أشهر في حالة احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.4- اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية.5- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.6- التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر، وألا تكون الطالبة متزوجة.