أبرزها البابونج .. علاج الأرق بالأعشاب

علاج الأرق بالأعشاب
علاج الارق بالأعشاب هي الطريقة التقليدية والبديلة للحليب ولذلك نقدم لكي طرق علاج الأرق بالأعشاب.
علاج الأرق بالأعشاب هي :
شاي البابونج لعلاج الأرق
شاي البابونج ، مثل الحليب الدافئ ، هو خيار تقليدي آخر في عالم حلول النوم الطبيعية. أوصى الخبراء باستخدام البابونج لسنوات كعامل مساعد لمن يعانون من الأرق. غالبًا ما يكون هذا الشاي مهدئًا ومهدئًا للغاية - فضلاً عن كونه خاليًا من الكافيين.
في بعض الأحيان ، يقوم الناس بإقران شاي البابونج مع العلاجات الطبيعية الأخرى ، مثل مكملات المغنيسيوم ، للمساعدة في تعزيز التأثيرات.
الشاي الأخضر
يحظى الشاي الأخضر باهتمام كبير في العالم الحديث اليوم بفضل قدرته على تعزيز فقدان الوزن. ومع ذلك ، إذا قمت بإزالة الكافيين من الشاي الأخضر ، فإن له فوائد تحفز على النوم أيضًا.
يحتوي الشاي الأخضر على الأحماض الأمينية المعروفة باسم الثيانين ، والتي ثبت أنها تساعد في تقليل التوتر وتعزيز أنماط النوم الأكثر راحة.
في حين أن المستويات العالية من الكافيين للشاي الأخضر العادي تلغي هذه الفوائد عندما تبدأ صباحك ، يحظى الشاي الأخضر باهتمام كبير في العالم الحديث اليوم بفضل قدرته على تعزيز فقدان الوزن. ومع ذلك ، إذا قمت بإزالة الكافيين من الشاي الأخضر ، فإن له فوائد تحفز على النوم أيضًا.
يحتوي الشاي الأخضر على الأحماض الأمينية المعروفة باسم الثيانين ، والتي ثبت أنها تساعد في تقليل التوتر وتعزيز أنماط النوم الأكثر راحة.
شاي الأعشاب بلسم الليمون
يعرف الكثير أن علاج الأرق بالأعشاب يعتمد علي المشروبات الخالٍية من الكافيين.
فعند مزجه مع بلسم الليمون ، يمكن أن يكون شاي الأعشاب وسيلة مساعدة مثالية للنوم لأي شخص يبحث عن طريقة طبيعية للانجراف.
بلسم الليمون ، الذي يُعرف أيضًا باسم بلسم النعناع في بعض المناطق ، هو خيار رائع للتخلص من التوتر ، ومحاربة الأرق ، وتعزيز النوم الصحي.
لتحضير أفضل شاي عشبي ، ابدأ بغسل حوالي 10 أوراق من بلسم الليمون وإضافتها إلى إبريق الشاي بالماء المغلي.
اترك الكمية تنقع لمدة خمس دقائق تقريبًا قبل إضافة ملعقة من العسل وشربها وهي ساخنة.
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