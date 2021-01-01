تسعى كوالكوم للعودة للريادة من جديد بشرائح Nuvia

تستعد شركة كوالكوم لإطلاق شرائح “Nuvia” الجديدة المخصصة لأجهزة الحاسب، والتي تسعى من خلالها للعودة للريادة من جديد ومنافسة ابل.
كانت شركة كوالكوم قد إستحوذت العام الماضي على شركة ناشئة بدأت في تطوير معالجات”Nuvia”، واليوم تعمل كوالكوم بالفعل على تطوير هذه الفئة من المعالجات للمنافسة بقوة في سوق أجهزة الحاسب.
ولقد حاولت شركة كوالكوم خلال السنوات الماضية الحصول على حصة أكبر في سوق أجهزة الحاسب، إلا أن سلسلة معالجات Snapdragon لا تقدم الآداء المنافس للإصدارات الأخرى في الأسواق، لهذا تسعى الشركة للمنافسة بإصدارات أقوى من خلال معالجات”Nuvia”.
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