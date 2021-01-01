تسعى كوالكوم للعودة للريادة من جديد بشرائح Nuvia

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صورة الخبر: كوالكوم
كوالكوم

تستعد شركة كوالكوم لإطلاق شرائح “Nuvia” الجديدة المخصصة لأجهزة الحاسب، والتي تسعى من خلالها للعودة للريادة من جديد ومنافسة ابل.

كانت شركة كوالكوم قد إستحوذت العام الماضي على شركة ناشئة بدأت في تطوير معالجات”Nuvia”، واليوم تعمل كوالكوم بالفعل على تطوير هذه الفئة من المعالجات للمنافسة بقوة في سوق أجهزة الحاسب.

ولقد حاولت شركة كوالكوم خلال السنوات الماضية الحصول على حصة أكبر في سوق أجهزة الحاسب، إلا أن سلسلة معالجات Snapdragon لا تقدم الآداء المنافس للإصدارات الأخرى في الأسواق، لهذا تسعى الشركة للمنافسة بإصدارات أقوى من خلال معالجات”Nuvia”.

أيضاً أشار “Cristiano” من كوالكوم إلى أن معالجات “Nuvia” تختلف عن سلسلة معالجات Snapdragon، حيث تدعم السلسلة القادمة التركيز على المعالجة والذكاء الإصطناعي وكرت الشاشة أيضاً.

من جانب أخر تعمل برامج x86 في أجهزة Windows والتي ترتكز على تصميم ARM غالباً بآداء غير منتظم أو غير ثابت أو قد لا تعمل بشكل جيد.

بينما قدمت ابل في معالجات M1 في أجهزة MacBook دفعة لتنفيذ تطبيقات جديدة لرقاقات ARM، وهو ما تسعى إليه كوالكوم في رقاقات”Nuvia” القادمة.

المصدر: unlimit-tech

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