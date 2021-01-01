توضح تسريبات سعة البطارية في ساعة Realme Watch 3



Realme Watch 3 Realme Watch 3

تنافس قريباً في الأسواق أحدث إصدارات Realme من الساعات الذكية Realme Watch 3، ولقد أوضحت التسريبات مواصفات الساعة الذكية وقدرة البطارية المميزة لهذا الإصدار.



قدمت Realme إصدارها السابق من الساعات الذكية منذ عام تقريباً، ولقد رصد إصدار جديد من الساعات الذكية في قاعدة بيانات FCC، حيث تشير التسريبات إلى أن الإصدار الجديد يأتي بنفس لغة التصميم المميزة للإصدارات السابقة، مع ترقية في سعة البطارية.



ولقد رصد الإصدار الجديد بنموذج رقم “Realme RMW2108?، ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن تأتي البطارية في هذا الإصدار بسعة 340 mAh أي سعة أكبر من الإصدار السابق Realme Watch 2 التي تضمنت بطارية بقدرة 305 mAh.

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وتشير التوقعات إلى أن Realme ستقدم الإصدار القادم من الساعات الذكية في الأسواق بنقطة تسويق رئيسية في تحسينات الشاشة التي تأتي بحجم أكبر في Realme Watch 3.يذكر أن تسريبات FCC أشارت أيضاً إلى ساعة Realme الذكية للعام 2022 تأتي بتصميم مربع في الشاشة، كما تشير بعض التوقعات إلى أن Realme تخطط لإطلاق إصدار Pro هذا العام.