تشير تقارير إلى تأجيل إطلاق سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 40

أكدت أحدث التقارير على خطط شركة Nvidia لتأجيل إطلاق سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 40 بهدف بيع أكبر عدد من سلسلة كرت الشاشة RTX 30 Ampere الحالية.
إختلفت التسريبات السابقة حول الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن سلسلة كرت الشاشة الجديدة GeForce RTX 40 والتي تعرف الآن برمز “Lovelace”، بينما أشارت التوقعات السابقة إلى أن Nvidia تستعد للإعلان عن الإصدارات الجديدة في يوليو.
كما أشارت التقارير إلى أن إصدار GeForce RTX 4090 سيكون أول الإصدارات المتاحة في الأسواق بعد مرور بضعة أسابيع، على أن تجذب الكثير من الأضواء عند الإعلان الرسمي، لما يتمتع به هذا الإصدار من مواصفات مميزة.
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