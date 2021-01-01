تشير تقارير إلى تأجيل إطلاق سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 40



GeForce RTX 40 GeForce RTX 40

أكدت أحدث التقارير على خطط شركة Nvidia لتأجيل إطلاق سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 40 بهدف بيع أكبر عدد من سلسلة كرت الشاشة RTX 30 Ampere الحالية.



إختلفت التسريبات السابقة حول الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن سلسلة كرت الشاشة الجديدة GeForce RTX 40 والتي تعرف الآن برمز “Lovelace”، بينما أشارت التوقعات السابقة إلى أن Nvidia تستعد للإعلان عن الإصدارات الجديدة في يوليو.



كما أشارت التقارير إلى أن إصدار GeForce RTX 4090 سيكون أول الإصدارات المتاحة في الأسواق بعد مرور بضعة أسابيع، على أن تجذب الكثير من الأضواء عند الإعلان الرسمي، لما يتمتع به هذا الإصدار من مواصفات مميزة.

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بينما أشارت أحدث التفاصيل التي نشرت عبر “VideoCardz” أن Nvidia قررت تأجيل موعد إطلاق سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 40 لفترة أطول.ويوضح التقرير الجديد أن GeForce RTX 4090 ستتوفر في شهر سبتمبر في الأسواق، بينما تقدم الشركة كرت الشاشة GeForce RTX 4080 في الأسواق في شهر أكتوبر، بينما تصل GeForce RTX 4070 في نوفمبر.أيضاً تشير التوقعات إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لتأجيل إطلاق السلسلة الجديدة من Nvidia يعود لقرار الشركة بتحقيق نسبة أكبر من الأرباح من سلسلة RTX 30 Ampere مثل GeForce RTX 3090 Ti المميز بالآداء السريع، أو RTX 3080، إلى جانب RTX 3060 المميز بالتكلفة المتوسطة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من كرت الشاشة.