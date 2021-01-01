تدعم سامسونج جهاز Galaxy Tab A7 2022 بشريحة Unisoc T618

أكدت أحدث التقارير على خطط سامسونج لدعم إصدار هذا العام من جهاز Galaxy Tab A7 اللوحي بشريحة Unisoc T618.
كانت شركة سامسونج قد قدمت جهاز Galaxy Tab A7 اللوحي للمرة الأولى خلال 2020، ومن ثم قدمت العام الماضي إصدار Galaxy Tab A8، واليوم تؤكد أحدث التقارير على خطط العملاق الكوري لإعادة إطلاق جهاز Galaxy Tab A7 هذا العام.
ولقد أشارت التسريبات السابقة من SamMobile إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق أكثر من إصدار من الأجهزة اللوحية هذا العام، ولقد كان جهاز Galaxy Tab S6 Lite 2022 أحد هذه الإصدارات.
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