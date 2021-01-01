تدعم سامسونج جهاز Galaxy Tab A7 2022 بشريحة Unisoc T618

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أكدت أحدث التقارير على خطط سامسونج لدعم إصدار هذا العام من جهاز Galaxy Tab A7 اللوحي بشريحة Unisoc T618.



كانت شركة سامسونج قد قدمت جهاز Galaxy Tab A7 اللوحي للمرة الأولى خلال 2020، ومن ثم قدمت العام الماضي إصدار Galaxy Tab A8، واليوم تؤكد أحدث التقارير على خطط العملاق الكوري لإعادة إطلاق جهاز Galaxy Tab A7 هذا العام.



ولقد أشارت التسريبات السابقة من SamMobile إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق أكثر من إصدار من الأجهزة اللوحية هذا العام، ولقد كان جهاز Galaxy Tab S6 Lite 2022 أحد هذه الإصدارات.

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وتكشف التسريبات اليوم عن أحد هذه الأجهزة الذي يظهر بنموذج SM-T503، ولقد أشار موقع GizPie إلى أن هذا النموذج يعود لجهاز Galaxy Tab A7 2022.ولقد قدمت سامسونج الإصدار السابق من الجهاز برقاقة معالج Snapdragon 662، بينما يأتي الإصدار الجديد بمعالج Unisoc T618.أيضاً من المتوقع أن يأتي الجهاز بنموذج واحد فقط يدعم ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، على أن تتوافق المواصفات الأخرى مع الإصدار الأصلي.