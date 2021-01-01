تستعد سامسونج لإطلاق سماعة Galaxy Buds Pro 2 اللاسلكية الشهر المقبل

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أوضح تقرير جديد خطط العملاق الكوري لإطلاق سماعة Galaxy Buds Pro 2 اللاسلكية في موعد مبكر عن الموعد المتوقع، ولقد أشار التقرير إلى أن السماعة يُكشف عنها رسمياً في حدث يعقد الشهر المقبل.



أكد تقرير جديد على أن سامسونج تستعد لإطلاق سماعة Galaxy Buds Pro 2 اللاسلكية في شهر يوليو المقبل، بينما أشار تقرير أخر إلى أن سامسونج لم تؤكد بشكل رسمي حتى الآن لذا قد تقدم سماعة Galaxy Buds 3 اللاسلكية في الحدث القادم.



وتوضح التقارير أن سامسونج تستعد للحدث المقرر عقده في أغسطس لإطلاق هواتف Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 القابلة للطي، بينما تقدم الجيل الجديد من السماعة اللاسلكية قبل هذا الحدث بشهر تقريباً.

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من جانب أخر كشفت التسريبات السابقة عن الألوان المقدمة لسماعة Galaxy Buds Pro 2 اللاسلكية والتي تشمل الأبيض، البنفسجي، إلى جانب لون الجرافيت، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول السماعة اللاسلكية قبل الإعلان الرسمي.