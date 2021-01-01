يقدم معالج Huawei Enjoy 50 آداء يتخطى Kirin 710A



معالج Huawei Enjoy 50 معالج Huawei Enjoy 50

كشف تقرير جديد عن آداء معالج هاتف Huawei Enjoy 50 الذي يتخطى معالج هواوي الحالي Kirin 710A.



قدمت شركة هواوي هاتف Enjoy 50 خلال الفترة الماضية بقدرة بطارية 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، مع شاشة 6.75 إنش، إلا أن هواوي لم تقدم تفاصيل دقيقة حول المعالج الذي يدعم هذا الإصدار، ولقد أشارت التوقعات إلى أن Kirin 710A هو المعالج الذي يدعم الهاتف.



وفي منشور جاء على منصة Weibo عبر @Factory Director Shiguang كُشِف عن نتائج إختبارات هذا الإصدار في AnTuTu، حيث سجل هاتف Enjoy 50 عدد 226225 نقطة في الإختبارات أي أعلى من آداء رقاقة Kirin 710A.

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وتؤكد هذه التسريبات على أن الهاتف لا يتضمن معالج Kirin 710A، بينما تشير التقارير إلى أن هواوي تدعم الهاتف بترقية للرقاقة تعرف برقاقة Kirin 710A Plus.كما تشير التسريبات إلى أن رقاقة Kirin 710A Plus تأتي ببعض التغييرات في التصميم مما عزز آداء المعالج، أيضاً تشير التوقعات إلى أن هواوي قد إستطاعت أن تصل لحلول للعودة لتطوير الرقاقات من جديد.يذكر أن Enjoy 50 يأتي بشاشة LCD بحجم 6.75 إنش، وجودة عرض 1600 في 720 بيكسل، وأبعاد 20:9، ونتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع كثافة عرض في الشاشة 260 بيكسل لكل إنش.بينما تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات مزدوجة تشمل مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.وتأتي البطارية في هذا الإصدار بقدرة 6000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 W، كما يأتي الهاتف بتقنية HUAWEI Histen 6.1 وHUAWEI SuperSound للصوتيات.