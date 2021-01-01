من موتورولا هاتفين جديدين يحصلان على شهادة ترخيص CMIIT



موتورولا موتورولا

لقد تمت الموافقة على اثنين من هواتف موتورولا المرتقبة من قبل هيئة CMIIT في الصين، وتحمل هذه الأجهزة الأسماء الرمزية XT2251-1 و XT2243-2. وعلى ما يبدو، فإن الطراز الأول هو الرائد Motorola Frontier، والذي من المتوقع إطلاقه قريبًا في الصين.



تدعي الشركة الصينية التي رصدت قائمة CMIIT أن XT2251-1 يمكن أن يكون Snapdragon 8+ Gen 1 الرائد، والذي قد يتم إصداره في يوليو، في حين يبدو أن XT2243-2 من مجموعة Edge. ولسوء الحظ، لا تحتوي قوائم CMIIT على معلومات حول مواصفات هذه الهواتف الذكية.



يشاع أن الجهاز يضم شاشة بمعدل تحديث 144 هرتز وحجم 6.8 بوصة ودقة FHD+، مع كاميرا أمامية بدقة 60 ميجابكسل، وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + مستشعر فائق الوسع بدقة 50 ميجابكسل + مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

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قد يضم الهاتف الذي يعمل بمعالج SD + 8G1 ذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 12 جيجابايت + ما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة تخزين UFS 3.1، هذا وبالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 68 واط.