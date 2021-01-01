من موتورولا هاتفين جديدين يحصلان على شهادة ترخيص CMIIT

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صورة الخبر: موتورولا
موتورولا

لقد تمت الموافقة على اثنين من هواتف موتورولا المرتقبة من قبل هيئة CMIIT في الصين، وتحمل هذه الأجهزة الأسماء الرمزية XT2251-1 و XT2243-2. وعلى ما يبدو، فإن الطراز الأول هو الرائد Motorola Frontier، والذي من المتوقع إطلاقه قريبًا في الصين.

تدعي الشركة الصينية التي رصدت قائمة CMIIT أن XT2251-1 يمكن أن يكون Snapdragon 8+ Gen 1 الرائد، والذي قد يتم إصداره في يوليو، في حين يبدو أن XT2243-2 من مجموعة Edge. ولسوء الحظ، لا تحتوي قوائم CMIIT على معلومات حول مواصفات هذه الهواتف الذكية.

يشاع أن الجهاز يضم شاشة بمعدل تحديث 144 هرتز وحجم 6.8 بوصة ودقة FHD+، مع كاميرا أمامية بدقة 60 ميجابكسل، وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + مستشعر فائق الوسع بدقة 50 ميجابكسل + مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

قد يضم الهاتف الذي يعمل بمعالج SD + 8G1 ذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 12 جيجابايت + ما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة تخزين UFS 3.1، هذا وبالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 68 واط.

المصدر: بوابه المتميز

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