تخطط آبل للتخلص من كلمة المرور إلى الأبد

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صورة الخبر: آبل
آبل

تخطط آبل للتخلص من كلمات المرور ، محذرةً من أنها تمثل خطر اختراق كبير.

يريد عملاق التكنولوجيا أن يستخدم جهاز iPhone الخاص بك نظام "مفتاح مرور" جديد يجعل كلمات المرور زائدة عن الحاجة.

أصدر خبراء الإنترنت تحذيرات بشأن كلمات المرور لسنوات، حيث يتم تخمين كلمات المرور البسيطة بسهولة ، وحتى الكلمات المعقدة يمكن اختراقها أو تسريبها.

تقدم آبل ، تسجيلات دخول بدون كلمة مرور على نظام التشغيل iOS 16 لأجهزة iPhone و macOS Ventura لنظام التشغيل Mac في وقت لاحق من هذا العام.

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تم الإعلان عن التغيير الرئيسي في وقت سابق من هذا الأسبوع في مؤتمر Apple WWDC 2022.

تعمل التقنية باستخدام نظام جديد يسمى Passkeys، بدلاً من التسجيل (أو تسجيل الدخول) إلى موقع ويب باستخدام كلمة مرور ، ستستخدم مفتاح المرور، وهذا مفتاح رقمي لا يتعين على المستخدم تذكره.

ويمكن ببساطة المصادقة على من تستخدم بصمة إصبعك (Touch ID) أو وجهك ( Face ID ) على جهاز iPhone أو Mac.

سيكون تسجيل الدخول بنفس السرعة ، وهذا يعني أنه سيكون لديك معلومات تسجيل دخول لا يمكن تخمينها أو تسريبها.

تتمثل الخطة النهائية في السماح لمفاتيح المرور بالعمل على أجهزة غير تابعة لشركة Apple أيضًا ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows وهواتف Android.HTTP://تسجيل الدخول

تعمل كل من Microsoft و Google على تطوير أنظمة بدون كلمات مرور.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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