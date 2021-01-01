سيطلق ”تيليجرام” خدمة اشتراك مع ميزات حصرية

أكد مؤسس تيليجرام، بافيل ديروف أن التطبيق سيطلق خطة اشتراك تسمى "Telegram Premium" في وقتٍ ما من هذا الشهر.
وعلى الرغم من عدم ذكره فوائد محددة، قد تأتي مع الاشتراك، إلا أنه صرح أن هذه الخطة ستمنح المستخدمين الذين يدفعون ميزات وسرعة وموارد إضافية، بالإضافة إلى الوصول إلى أحدث عروض التطبيق.
وأوضح أن الكثير من المستخدمين يطالبون برفع القيود المفروضة على الدردشة والوسائط وتحميل الملفات. ومع ذلك، فإن القيام بذلك للجميع سيؤدي إلى حركة مرور ضخمة وتكاليف تتجاوز ما يمكن للشركة تحمله.
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