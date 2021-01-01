سيطلق ”تيليجرام” خدمة اشتراك مع ميزات حصرية

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أكد مؤسس تيليجرام، بافيل ديروف أن التطبيق سيطلق خطة اشتراك تسمى "Telegram Premium" في وقتٍ ما من هذا الشهر.



وعلى الرغم من عدم ذكره فوائد محددة، قد تأتي مع الاشتراك، إلا أنه صرح أن هذه الخطة ستمنح المستخدمين الذين يدفعون ميزات وسرعة وموارد إضافية، بالإضافة إلى الوصول إلى أحدث عروض التطبيق.



وأوضح أن الكثير من المستخدمين يطالبون برفع القيود المفروضة على الدردشة والوسائط وتحميل الملفات. ومع ذلك، فإن القيام بذلك للجميع سيؤدي إلى حركة مرور ضخمة وتكاليف تتجاوز ما يمكن للشركة تحمله.

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وأكد ديروف أيضاً أن "تيليجرام" سيواصل إطلاق ميزات مجانية جديدة على الرغم من إطلاق التطبيق للخدمات المدفوعة. وسيتمكن المستخدمون الذين يستخدمون التطبيق مجاناً من الاستفادة من بعض المزايا المستقبلية لخدمة "Premium"، بما في ذلك القدرة على عرض مستندات ووسائط وملصقات أكبر من المعتاد، وذلك إذا كان المرسل عضواً ذا اشتراك في الخدمة.وفي منشور سابق صادر عن موقع "Beebom"، فإن مشتركي "Premium" سيكون لديهم القدرة على تحميل ملفات يصل حجمها إلى 4 جيجابايت وسيستمتعون بما يصل إلى ضعف عدد القنوات التي يمكنهم الانضمام إليها. وأضاف المنشور إلى أن الاشتراك سيكلف 5 دولارات شهرياً.