تكشف رولز رويس عن تحديثات لفانتوم وعن نسخة Great British الفريدة

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نشرت رولز رويس مجموعة جديدة من صور فانتوم Series II من حفل تدشين السيارة في فرنسا والذي سلط الضوء على ما يمكن طلبه من الخيارات والتحديثات الجديدة.



في الخارج تحمل السيارة واجهة محسنة مع شبك مضاء ومصابيح أمامية ليزرية، وكنسخة خاصة بمناسبة تحديثات منتصف العمر للسيارة تقدم فانتوم نسخة Great British بالأسلوب البريطاني الكلاسيكي من أجل “عملاء رولز رويس الأكثر وطنية”. وتبدو السيارة كنسخة رياضية حيث تتميز بجنوط خاصة وطلاء أحمر. وتحصل على العديد من اللمسات والشعارات الخاصة بها.



تحمل السيارات نفس محرك V12 ثنائي التيربو من الموديل الحالي وينتج 563 حصان وعزم دوران 900 نيوتن-متر.