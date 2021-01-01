مستعدة كاديلاك GTP Hypercar للمشاركة في سباقات التحمل



كاديلاك GTP Hypercar كاديلاك GTP Hypercar

كشفت كاديلاك عن سيارة السباق GTP Hypercar المخصصة لسباقات التحمل، والقادمة للمشاركة في مواسم 2023.



قال نائب رئيس كاديلاك العالمي روري هارفي “من خلال التنافس في بطولات التحمل لعام 2023، تحصل لكاديلاك للسباقات على الفرصة لإظهار قدرتها وحرفها وتقنياتها”.



تحمل السيارة تصميم مستمد من هوية الشركة ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تصميم المصابيح الأمامية بشكل واضح، وتتميز GTP Hypercar أيضاً يهيكل منحوت وخطوط حادة للحصول على هوية أيروديناميكة. وتحصل السيارة على القوة من محرك V8 ثنائي التيربو سعة 5.5 لتر مع نظام هجين مشترك من فئة LMDh. ولم تعلن كاديلاك عن تفاصيل أكثر.