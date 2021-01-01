مستعدة كاديلاك GTP Hypercar للمشاركة في سباقات التحمل

آخر الأخبارأخبار السيارات › مستعدة كاديلاك GTP Hypercar للمشاركة في سباقات التحمل

صورة الخبر: كاديلاك GTP Hypercar
كاديلاك GTP Hypercar

كشفت كاديلاك عن سيارة السباق GTP Hypercar المخصصة لسباقات التحمل، والقادمة للمشاركة في مواسم 2023.

قال نائب رئيس كاديلاك العالمي روري هارفي “من خلال التنافس في بطولات التحمل لعام 2023، تحصل لكاديلاك للسباقات على الفرصة لإظهار قدرتها وحرفها وتقنياتها”.

تحمل السيارة تصميم مستمد من هوية الشركة ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تصميم المصابيح الأمامية بشكل واضح، وتتميز GTP Hypercar أيضاً يهيكل منحوت وخطوط حادة للحصول على هوية أيروديناميكة. وتحصل السيارة على القوة من محرك V8 ثنائي التيربو سعة 5.5 لتر مع نظام هجين مشترك من فئة LMDh. ولم تعلن كاديلاك عن تفاصيل أكثر.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مستعدة كاديلاك GTP Hypercar للمشاركة في سباقات التحمل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88505

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager