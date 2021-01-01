مواصفات بيتسون T33 موديل 2022 بالسوق المصري

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صورة الخبر: بيتسون T33
بيتسون T33

اطلقت شركة بيستون الصينية باقة متنوعة من موديلاتها داخل السوق المصري، ومنها السيارة T33 التي تندرج إلى فئة السيارات الرياضية من فئة الكروس اوفر ، والتي تنطلق في السوق المحلي عبر فئتين من التجهيزات .

تعتمد السيارة بيستون T33 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات يسع 1600 سي سي، ينتج قوة 112 حصان وعزم دوران يبلغ 155 نيوتن/متر عند 3600 دورة في الدقيقة، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تشتمل السيارة بيستون T33 موديل 2022 بالعديد من التجهيزات ومنها، شاشة لعرض الوسئط المتعددة يبلغ قياسها 10.25 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، ومكيف هواء، وقفل مركزي، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومرايات جانبية كهربائية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية.

كما تشتمل السيارة بيستون T33 موديل 2022 على العديد من وسائل الأمان منها، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP، والتحكم في الجر TCS، مع الثبات في التحكم عند المرتفعات HHC، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

المصدر: Nile Motors

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