الأن رادار السرعة علي طريق القاهرة الصحراوي قبل السليمانية



رادار السرعة رادار السرعة

تقوم الإدارة العامة للمرور بتركيب العديد من الكاميرات والرادارات بمعظم المحاور والتى يكون لها خاصية التقاط المخالفات وتصوير السائق المخالف وإرسالها لنيابة المرور لتوقيع مخالفات عليهم وتغريمهم مبالغ مالية.



حيث قامت الإدارة العامة للمرور بوضع رادار سرعة جديد علي طريق القاهرة الصحراوي في الاتجاهين وحارة النقل عند الكوبري قبل السليمانية ومدخل اكتوبر.



كما تم تركيب نوع حديث من الرادارات بمحاور القاهرة، ومنها الرادار الفرنسى الذي تم تفعيله على طريق المطار الجديد، ومحور المشير وأماكن أخرى.

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جاء ذلك تنفيذًا لخطة مواجهة السرعات الجنونية للحد من وقوع الحوادث بالمحاور والطرق الرابطة بين المحافظات.