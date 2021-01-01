الأن رادار السرعة علي طريق القاهرة الصحراوي قبل السليمانية

تقوم الإدارة العامة للمرور بتركيب العديد من الكاميرات والرادارات بمعظم المحاور والتى يكون لها خاصية التقاط المخالفات وتصوير السائق المخالف وإرسالها لنيابة المرور لتوقيع مخالفات عليهم وتغريمهم مبالغ مالية.
حيث قامت الإدارة العامة للمرور بوضع رادار سرعة جديد علي طريق القاهرة الصحراوي في الاتجاهين وحارة النقل عند الكوبري قبل السليمانية ومدخل اكتوبر.
كما تم تركيب نوع حديث من الرادارات بمحاور القاهرة، ومنها الرادار الفرنسى الذي تم تفعيله على طريق المطار الجديد، ومحور المشير وأماكن أخرى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!