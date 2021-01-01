تستطيع لايتيير زيرو العمل 7 أشهر بالطاقة الشمسية



لايتيير لايتيير

كشفت شركة لايتيير عن سيارتها الإنتاجية لايتيير زيرو، والتي تأتي كتطور عن السيارة الاختبارية لايتيير ون.



من ناحية التصميم تشمل التغييرات صدامات معادة التصميم، ومصابيح أمامية وخلفية جديدة، وشريط إضاءة متصل أكبر وعلى تعديل لمواضع الكاميرات. وفي الداخل كانت التغيرات خفيفة حيث أضافت الشركة مخارج تهوية وعدلت تصميم مجموعة التحكم قليلاً. وتتمز السيارة بتشطيبات صديقة للبيئة من الجلد النباتي والأقمشة المصنوعة من البلاستيك معاد التدوير، ومن الخشب المستدام.



تقدم السيارة مدى كهربائي يصل لـ 625 كيلومتر، ولكنها تعد أيضاً بتقديم 70 كيلومتراً من المدى المجاني يومياً في الظروف المثالية، وذلك بفضل ألواح الطاقة الشمسية بمساحة 5 أمتار مربعة. وتقول الشركة أن السيارة ستقدم 35 كيلومتراً مجانياً في الظروف العادية كل يوم. وتقول الشركة أنه لن يكون من الضروري شحن لايتيير زيرو في البلدان المشمسة لمدة تصل لـ7 أشهر، وإذا احتاج أحد لشحنها فسوف يتمكن من استخدام الشحن السريع. أو الشحن المنزلي.

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تستعد لايتيير لإنتاج السيارة في فنلندا قبل نهاية العام، وستصل بأسعار 250,000 يورو. ومن ناحية أخرى تعد الشركة بإنتاج سيارة ميسورة التكلفة في عام 2025 بسعر أساسي 30,000 يورو.