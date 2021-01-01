فيل يقتل سيدة وينتقم منها بعد موتها.قصة لا تصدق..

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت إحدى القرى الواقعة في شرق الهند مؤخرا، حادثة وفاة غريبة، بطلها فيل عملاق، تسبب بمقتل سيدة تبلغ من العمر 70 عاما.

وتعرضت مايا مورمو لهجوم من فيل، يوم الخميس الفائت، بينما كانت تنقل الماء لمنزلها في قرية رايبال.

وأسفر الهجوم عن وفاة مورمو دهسا، بعد فشل الفريق الطبي من إنقاذها، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن الفيل لم يكتف بقتل مورمو، حيث عاد لموقع إقامة مراسم جنازتها، وبينما كانت عائلتها على وشك حرق جثتها، داس عليها ثانية.

ولم تذكر التقارير أي تفاصيل عن تعرض أشخاص آخرين لأذى من الفيل الذي هرب من موقع الجنازة.

وتعتقد السلطات الهندية أن يكون الفيل هاربا من محمية دلما للحياة البرية في ولاية جهارخاند، على بعد 200 كيلومتر من رايبال.

وتحاول الحكومة الهندية الحدّ من حوادث الأفيال عبر وضع أطواق لاسلكية عليها، وإرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين، وذلك عند تجول هذه الحيوانات في المناطق المأهولة بالسكان.
جدير بالذكر أن الأفيال تقتل حوالي 100 شخص في الهند سنويا، وفقا لإحصائيات الصندوق العالمي للحياة البرية.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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