تعرف على القدر المثالى من النوم للأشخاص فوق سن الأربعين

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هل تجاوزت الأربعين من العمر وتتساءل ما مقدار النوم السحري الذي يمكن أن يكون عليه كل ليلة؟ دراسة جديدة تصل إلى إجابة.



اتضح أن سبع ساعات من النوم في الليلة قد تكون الكمية المثالية للحفاظ على صحة عقلك إذا كنت في منتصف العمر أو أكبر، حسبما نشر موقع webmd



"الحصول على ليلة نوم جيدة أمر مهم في جميع مراحل الحياة ، ولكن بشكل خاص مع تقدمنا ??في العمر. قد يكون العثور على طرق لتحسين النوم لكبار السن أمرًا بالغ الأهمية لمساعدتهم على الحفاظ على الصحة العقلية والرفاهية وتجنب التدهور المعرفي، خاصة بالنسبة للمرضى قالت مؤلفة الدراسة باربرا ساهاكيان، من قسم الطب النفسي بجامعة كامبريدج في إنجلترا.

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بالنسبة للدراسة، قام الباحثون بتحليل البيانات المتعلقة بأنماط النوم والصحة العقلية والرفاهية لما يقرب من 500000 بالغ بريطاني، تتراوح أعمارهم بين 38 و73 عامًا، والذين أكملوا سلسلة من اختبارات التفكير. كانت بيانات تصوير الدماغ والبيانات الجينية متاحة لما يقرب من 40.000 من المشاركين.كانت سبع ساعات من النوم كل ليلة مثالية للأداء المعرفي ("التفكير") والصحة العقلية ، وفقًا للدراسة التي نُشرت في 28 أبريل في مجلة Nature Aging .كان أداء المشاركين الذين حصلوا على قسطٍ ضئيل من النوم أو كثيرًا من النوم أسوأ في الاختبارات التي تقيس سرعة المعالجة والانتباه البصري والذاكرة ومهارات حل المشكلات. كما كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض القلق والاكتئاب، وتدهور الحالة العقلية بشكل عام.ووجدت الدراسة أيضًا صلة بين مقدار النوم والاختلافات في بنية مناطق الدماغ المشاركة في المعالجة المعرفية والذاكرة، مع تغييرات أكبر مرتبطة بنوم أقل أو أكثر من سبع ساعات في الليلة.تشير النتائج إلى أن قلة النوم أو كثرة النوم قد تكون عامل خطر للتدهور العقلي مع تقدم العمر.أفادت دراسات سابقة بوجود صلة بين مقدار النوم وخطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف."بينما لا يمكننا أن نقول بشكل قاطع أن قلة النوم أو كثرة النوم تسبب مشاكل معرفية، يبدو أن تحليلنا الذي ينظر إلى الأفراد على مدى فترة زمنية أطول يدعم هذه الفكرة" ، كما قال مؤلف الدراسة جيان فنغ فينج ، الأستاذ في جامعة فودان في الصين ، قال في بيان صحفي لكامبريدج. "لكن الأسباب التي تجعل كبار السن يعانون من قلة النوم تبدو معقدة ، وتتأثر بمزيج من التركيب الجيني وبنية أدمغتنا."