مواصفات OnePlus Nord 2 المنافس لهواتف سامسونج

OnePlus Nord 2
من بين أبرز هواتف أندرويد التي انتشرت في الأسواق العالمية جاء OnePlus Nord 2 الذي يتمتع بأداء ممتاز وقدرات تصوير جديدة.
ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (185.9/73.2/8.3) ملم، وزنه 189 غ.
أما شاشته فأتت من نوع OnePlus Nord 2 بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا.
ويضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج MediaTek MT6893 Dimensity 1200، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وزودته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 65 واطا يملأ سعتها في غضون 30 دقيقة.
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