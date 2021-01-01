مواصفات OnePlus Nord 2 المنافس لهواتف سامسونج

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › مواصفات OnePlus Nord 2 المنافس لهواتف سامسونج

صورة الخبر: OnePlus Nord 2
OnePlus Nord 2

من بين أبرز هواتف أندرويد التي انتشرت في الأسواق العالمية جاء OnePlus Nord 2 الذي يتمتع بأداء ممتاز وقدرات تصوير جديدة.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (185.9/73.2/8.3) ملم، وزنه 189 غ.

أما شاشته فأتت من نوع OnePlus Nord 2 بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا.

ويضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج MediaTek MT6893 Dimensity 1200، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 65 واطا يملأ سعتها في غضون 30 دقيقة.

المصدر: الصباح العربى

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مواصفات OnePlus Nord 2 المنافس لهواتف سامسونج

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
67620

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager