تعرف على طرق استخدام بذور الشيا



بذور الشيا بذور الشيا

تعد بذور الشيا غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة ومضادات للأكسدة التي تستهلك عادةً بدلاً من الحبوب الكاملة لفائدتها الأكبر، ولذلك هذه النبتة الصحراوية قد تستخدم في العديد من مجالات الحياة الصحية والعلاجية، بسبب طعمها المقبول لدى الجميع، وسهولة وتنوع طرق استخدامها بإضافتها مع الأطعمة اليومية أو المشروبات للحصول على فوائدها، والتي سنتحدث عنها بالتفصيل في مقالنا هذا.



طريقة استخدام بذور الشيا للتنحيف



يعتبر الكثير بذور الشيا وسيلة جيدة للتنحيف بحيث يمكنها أن تساعد في إنقاص الوزن، والسبب في ذلك بعد تناولها بساعة تزيد من نسبة السكر بالدم وتعطي شعوراً بالشبع والامتلاء، فإن تناول كميات قليلة منها تؤدي إلى خسارة الوزن، ويمكن استخدام بذور الشيا للتنحيف من خلال:

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استخدامها مباشرةً كحبوب مطحونة أو حبوب كاملة بإضافتها مع اللبن مثل الزبادي أو حبوب الإفطار أو السلطات وهكذا تعتبر وجبة كاملة غنية بالألياف والبروتينات.يمكن أيضاً استخدامها مع الماء فأخذ كوب واحد منها قبل الطعام تعطي شعور بالشبع، وهي من أبسط الطرق لاستخدام بذور الشيا للتنحيف بالماء، وتحضيرها من خلال اتباع الخطوات التالية:خلط ملعقة كبيرة من بذور الشيا مع نصف كوب من الماء.تركها منقوعة لمدة 20-30 دقيقة.يمكن مزج ملعقة من العسل وبعض من عصير الليمون الطازج مع الشراب المنقوع لإضافة نكهة مميزة.تناول هذا الشراب يومياً صباحاً على معدة فارغة يساعد بالحصول على النتيجة المطلوبة.طريقة استخدام بذور الشيا للعظامتحتوي بذور الشيا على العديد من العناصر المهمة التي تدخل في الحفاظ على كثافة العظام مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور ولذلك من الممكن أن يساعد تناول بذور الشيا بانتظام في الحفاظ على قوة العظام، لذلك قد تلجأ بعض السيدات الحوامل في تناولها من أجل تقوية عظام جنينها والمساعدة في نموه بشكل صحي، وتساعد بذور الشيا في مقاومة حدوث الالتهابات في العظام، ويستخدم كبديل غذائي للأشخاص الذين يعانون من حساسية من تناول منتجات الحليب والبيض لما تحتويه من بروتينات وفيتامينات تعوض عنهم، ويمكن استخدامه بالطرق التالية:يمكن استخدامها بتناول بذور الشيا كبديل لحبوب الإفطار صباحاً وذلك بنقع البذور في الحليب ليلاً، مع إضافة القليل من المكسرات أو مسحوق القرفة كنكهة مميزة.أو من خلال خلط بذور الشيا مع المخبوزات للأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب، عن طريق طحن البذور وإضافتها لوصفات المخبوزات.طريقة استخدام بذور الشيا للقولونمن أهم فوائد بذور الشيا احتوائها على مواد مفيدة لتحسين الجهاز الهضمي وتنظيم عمليات الإخراج من خلال تعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء والمهم للقولون أيضاً، وذلك بأن السبب الرئيسي في الإمساك هو مشاكل في القولون، ويمكن استخدام بذور الشيا للقولون من خلال:منقوع بذور الشيا في الماء أو الحليب.منقوع بذور الشيا بالليمون، ويمكن تحضير من خلال الخطوات التالية:خلط ملعقة من بذور الشيا وملعقة من عصير الليمون مع كوب من الماء ورشة من فلفل الكايين.مزجهم جيداً مع التحريك المستمر لمدة 30 ثانية متواصلة.تناول الخليط ليلاً قبل النوم.طريقة استخدام بذور الشيا للضغطيعتبر ارتفاع الضغط من الأمراض المزمنة الشائعة، ومن أحد الطرق العلاجية المتبعة هو التحكم في العادات الغذائية ونمط حياة متوازن لخفض ضغط الدم، ويمكن استخدام بذور الشيا مع الليمون للتحكم في ضغط الدم المرتفع وخفضه، وبذور الشيا من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية فبذورها محملة بالألياف والمغذيات الكبيرة وهناك العديد من الطرق الحديثة التي تم إدراجها في النظام الغذائي، لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والتي تشتهر بأنها تعمل على تجلط الدم، الذي يساعد في خفض ضغط الدم، يمنح الليمون في الماء بشكل عام دعم قوي وسريع لجهاز المناعة لاحتوائه على العناصر الغذائية من فيتامين C، الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الألياف كما أنه يساعد في تخفيف التوتر الذي يزيد من ارتفاع ضغط الدم ويساعد في مكافحة التهاب الحلق، طريقة استخدامه من خلال:هذا المشروب سهل التحضير من خلال نقع بذور الشيا في كوب من الماء لمدة ساعة.إضافة نصف ليمونة مع ملعقة من العسل في المنقوع وشربه كأول شيء في الصباح.هو مزيج آمن للجميع ولكن بذور الشيا تتعارض مع بعض أنواع أدوية المميعة للدم التي يمكن أن تأخذ في حالات ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناوله لأن بذور الشيا تزيد من فرصة ترقق وسيولة الدم.طريقة استخدام بذور الشيا للبشرةتزود بذور الشيا البشرة بالعديد من الفوائد من خلال تحسين صحة الجلد وتخفيف من التهابات الموجودة مثل حب الشباب، وتقلل من جفافها، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية لخلايا الجلد، وتحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي تعمل على تقليل من التجاعيد وتحد من ترهل البشرة.بذور الشيا من البذور الغنية بمضادات الأكسدة بنسبة عالية، إذ تقاوم الجذور التي تؤذي البشرة، وترميم خلايا وأنسجة البشرة التالفة، ويمكن استخدامها من خلال الطرق التالية:بودنج الشيا، يمكن تحضير من خلال الخطوات التالية:تحضير 3 ملاعق من الشوفان، وكوب حليب، وكوب من التفاح المقطع، ونصف كوب من الموز، وملعقة من بذور الشيا.تخلط المكونات الآتية في محضر الطعام: الحليب والتفاح والموز والشوفان.تضاف ملعقة بذور الشيا على الخليط الناتج، ثو يوضع في الثلاجة ليقدم بارداً.منقوع الشيا في الماء كما ذكرناه سابقاً، تناوله باستمرار يحسن من صحة البشرة.ماسك الشيا مع الزبادي، يتم تحضيره من خلال ما يلي:تحضير ملعقة من بذور الشيا مع ملعقة من الزبادي وبضع قطرات من عصير الليمون.تطحن بذور الشيا ثم يضاف الليمون والزبادي، وتخلط المكونات جيداً.يوضع هذا الماسك على الوجه مع التدليك الدائري المستمر لمدة 5-10 دقائق.يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لسد المسامات أكثر.ماسك الشيا مع العسل، يطبق على البشرة من خلال الخطوات التالية:تحضير ملعقتين من بذور الشيا، مع ملعقة من العسل، وملعقة من زيت الزيتون، و3 ملاعق من الماء.تنقع بذور الشيا في الماء لمدة ثلث ساعة، حتى يتم التأكد من استخلاص المادة الهلامية الموجودة في بذور الشيا.تصفية المزيج من الماء للحصول على المادة الهلامية، ثم يضاف العسل وزيت الزيتون ويخلط جيداً.يوضع الماسك على البشرة مع التدليك الدائري الخفيف لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد.مقشر بذور الشيا للبشرة، يتم صنعه من خلال الخطوات التالية:يحضر نصف كوب من زيت جوز الهند مع ملعقة من عصير الليمون الطازج، ملعقتين من حبوب بذور الشيا.تخلط المكونات جيداً، ثم يطبق الخليط على الوجه بعد غسله.تترك الخلطة لمدة دقيقتين قبل غسل الوجه بالماء.طريقة استخدام بذور الشيا للشعرتحتوي بذور الشيا على العديد من الفوائد للشعر تعمل على تعزيز نموه لاحتوائها على فيتامين E الذي بدوره يحفز نمو الشعيرات الدموية والذي يزيد من تدفق الدم إلى أنحاء أجزاء الرأس، ليصبح الشعر أقوى وكثافة عالية، وتساعد على وقف تساقط الشعر لاحتوائها على أحماض دهنية، وتحد من قشرة الرأس لاحتوائها على مادة الزنك التي تعمل على تجديد الخلايا، وتزيد من رطوبة الشعر بسبب وجود البروتين الذي يصلح الخلايا المتقشرة ويجعلها أقل عرضة للتكسر، ويمكن استخدامه من خلال الطريقة التالية:يخلط ملعقة كبيرة من بذور الشيا مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون جيداً.يطبق الخليط على الشعر ويفرك بلطف لمدة 10 دقائق.يترك الخليط على الرأس لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ ثم بالماء البارد.طريقة استخدام بذور الشيا للأطفالبسبب احتواء بذور الشيا على الكثير من الألياف، والتي يمكن اعتبارها جزء من نظام الطفل الغذائي، فهي خفيفة على المعدة، ويسهل هضمها وإدراجها في أي وجبة لعدم وجود طعم واضح ورائحة لها، فهي غنية بجميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الطفل في هذه المرحلة، وطريقة استخدامها من خلال:مزج بذور الشيا مع مهروس الخضار والفاكهة واللبن والكاسترد.أو من خلال رشها على حبوب الإفطار، بكمية محددة 2 ملعقة صغيرة (10 غم) يومياً.أضرار استخدام بذور الشيابالرغم من فوائد بذور الشيا الكثيرة إلا أن هناك مشاكل تسببها عند استخدامها، نذكر منها:انسداد في القناة الهضمية، حيث أن بذور الشيا لا يستطيع بلعها دون شرب ماء أو تكون منقوعة من قبل، بحيث تعمل انسداد المريء نتيجة صعوبة الهضم.تسبب حساسية لبعض الأشخاص وبالأخص الذين لديهم تاريخ مع التحسس.تتفاعل سلباً مع بعض الأدوية مثل مميعات الدم التي تساعد في خفض الدم، وتناول البذور الشيا يزيد من الانخفاض يؤدي إلى هبوط حاد بالدم.