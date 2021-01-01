تعرف علي المدربين المرشحين لخلافة إيهاب جلال



إيهاب جلال إيهاب جلال



كشف مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، هوية المدربين المرشحين لقيادة منتخب مصر، حال اعتذار إيهاب جلال مدرب الفراعنة عن عدم استكمال مهمته بعد ودية كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء.



وقال المصدر في تصريحات خاصة ل"كووورة"، إن الفرنسي باتريس يوميل مدرب كوت ديفوار وقت كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون، مرشحا لقيادة منتخب مصر.



وأوضح أن الألماني وينفريد شيفر المدير الفني السابق الكاميرون، يبقى مرشحا أيضا، لكن فرصه أقل نظرا لكبر سنه (72 عاما).

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وكان جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كشف عن تكليف حازم إمام ومحمد بركات عضوي المجلس ببحث سير ذاتية لمدربين أجانب وهو ما تم تفسيره على أنه تمهيد لرحيل إيهاب جلال قبل أن يصدر علام بيانا يوضح فيه أن ما قاله جاء تحسبا لأي ظرف طارئ.وكان ايهاب جلال قاد منتخب مصر في مباراتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية لتصفيات أمم أفريقيا فاز في الأولى 1/0 وخسر الثانية 2/0.