تعرف علي المدربين المرشحين لخلافة إيهاب جلال

كشف مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، هوية المدربين المرشحين لقيادة منتخب مصر، حال اعتذار إيهاب جلال مدرب الفراعنة عن عدم استكمال مهمته بعد ودية كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء.
وقال المصدر في تصريحات خاصة ل"كووورة"، إن الفرنسي باتريس يوميل مدرب كوت ديفوار وقت كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون، مرشحا لقيادة منتخب مصر.
وأوضح أن الألماني وينفريد شيفر المدير الفني السابق الكاميرون، يبقى مرشحا أيضا، لكن فرصه أقل نظرا لكبر سنه (72 عاما).
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!