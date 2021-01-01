بعد التوقيع معه .. النصر يحاول إعارة أبو جبل



محمد أبو جبل محمد أبو جبل



تحركت إدارة النصر السعودي، للبحث عن مخرج مع المصري الدولي محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، بعد التوقيع معه عقب بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، قبل ثلاثة أشهر تقريبا.



وعلم "كووورة" أن إدارة النصر ستحاول إعارة اللاعب في دوري المحترفين السعودي، وتنتظر نهاية الموسم للنظر في العروض.



ووضعت إدارة النصر عددا من الحراس الأوروبيين للتعاقد مع أحدهم، وفتحت قنوات التواصل معهم، لضم حارس مميز إلى معسكر الفريق بإسبانيا.

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وربطت بعض التقارير الصربي فلاديمير ستيكوفيتش حارس الفيحاء بالانضمام إلى النصر، بعد نهاية عقده في شهر يونيو/حزيران الجاري.وعانى النصر مع مركز حراسة المرمى، حيث تناوب على حماية شباك العالمي هذا الموسم، ثلاثة حراس هم وليد عبد الله وأمين بخاري ونواف العقيدي.